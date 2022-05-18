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    Bilecik'teki kazılarda bulunan 8 bin 600 yıllık flüt ve parmak izi sergilenecek

    Bilecik'te, Bahçelievler ve Gedikkaya Mağarası kazılarında çıkarılan buluntuların, Bilecik Müzesi'nde sergileneceği açıklandı.
    • 18.05.2022 - 09:06
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    Bilecik'teki kazılarda bulunan 8 bin 600 yıllık flüt ve parmak izi sergilenecek

    Kültür ve Turizm İl Müdürü Serkan Bircan, yazılı yaptığı açıklamada, Bahçelievler Neolitik Dönem Kazısı'nda arkeolojik literatüre "Bilecik adamı" olarak geçen ve bölgede bilinen ilk çiftçinin yanı sıra 11 bireye ait kalıntıların bulunduğunu belirtti.

    Bilecik teki kazılarda bulunan 8 bin 600 yıllık flüt ve parmak izi sergilenecek #1

    8 bin 600 yıllık flüt

    AA'da yer alan habere göre; Bircan, Batı Anadolu'nun en eski çiftçileri olan Bahçelievler sakinlerinin binlerce yıl önce günlük hayatlarında kullandıkları eşyaların ilk kez ziyaretçiyle buluşmaya başlayacağı serginin en önemli eserinin ise 8 bin 600 yıllık bir flüt olduğunu vurguladı.


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