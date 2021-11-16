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    Bilime göre günün her saati dinlenebilecek şarkı: Every Breath You Take

    Bilim insanları günün hangi saatinde hangi müziklerin daha çok dinlendiğini araştırdı. Dinleyicilerin günü 5 bölüme ayırdığı ve her bölümde farklı tempoda müzikler dinlediği belirlendi.
    • Haber Merkezi
    • 16.11.2021 - 12:56
    • Güncelleme : 16.11.2021 - 13:01
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    Bilime göre günün her saati dinlenebilecek şarkı: Every Breath You Take

    Danimarka'daki Aarhus Üniversitesi'nden araştırmacılar, bir günde yapılan şarkı seçimlerinde bir kalıp olup olmadığını öğrenmek istedi.

    Royal Society Open Science adlı hakemli bilimsel dergide yayımlanan bulgulara göre Bilim insanları, müzik dinlemede günün 5 bölüme ayrıldığını gördü.

    4 MİLYON ŞARKI ANALİZ EDİLDİ

    Çalışmada müzik dinleme uygulaması Spotify'da 2 milyardan fazla kez dinlenen yaklaşık 4 milyon şarkıyı analiz edildi.

    Her biri farklı niteliklere sahip bölümler sabah, öğleden sonra, akşam, gece ve gece geç/sabahın ilk saatlerinden oluşuyor.

    Beş bölüm hafta boyunca genellikle aynı sırayı takip ediyor. Ancak hafta sonlarında iş veya okula gidilmemesi gibi sebeplerle farklılık gösteriyor.

    Bilime göre günün her saati dinlenebilecek şarkı: Every Breath You Take #1

    SABAHLARIN FAVORİSİ

    Araştırma ekibinin başındaki Ole Adrian Heggli, sabahları (06.00-12.00) yavaş ama enerjik şarkıların hakim olduğunu ifade etti. Örnek olaraksa Robbie Williams'ın Supreme şarkısını verdi.

    Bilime göre günün her saati dinlenebilecek şarkı: Every Breath You Take #2

    ÖĞLEDEN SONRA RİHANNA

    Öğleden sonra (12.00-20.00) Rihanna'nın Only Girl (In The World) parçası gibi yüksek sesli ve tempolu şarkılar hüküm sürdü.

    AKŞAMLARI YÜKSEK TEMPO

    Akşamları (20.00-23.00) dans edilebilen ve en yüksek tempoya sahip müziklerin hakim olduğu görüldü.

    Geceleri (23.00-04.00) Sigur Ros'un Svefn-g-englar adlı parçası gibi yavaş ve ambient müziğin tercih edildiği görüldü.

    Gece geç/sabahın ilk saatlerinde (04.00-06.00) dinlenen şarkılar gecedekilere benzese de tempo daha da düştü.

    Bilime göre günün her saati dinlenebilecek şarkı: Every Breath You Take #3

    GÜNÜN HER SAATİ

    Bilim insanları, bu 5 bölümün hepsine uyan özelliklere sahip şarkının The Police - Every Breath You Take olduğunu söyledi.

    Heggli ayrıca, müzisyenlerin araştırmaları sayesinde dinlenme potansiyellerini yukarı çekebileceklerini söyledi.

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