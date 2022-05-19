Petrol
110.48
1.26%
Euro
16.77
3.26%
Dolar
15.88
2.17%
Altın
930.74
1.30%
Borsa
2395
0.17%
Bitcoin
475.788
-0.44%
BTXN Coin
14.73
3.80%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 14 C

    Bin 600 yıllık flüt ilk kez sergilendi

    Bilecik'te 18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü dolayısıyla Bahçelievler ve Gedikkaya kazılarında çıkarılan buluntular ziyarete açıldı.
    • 19.05.2022 - 08:55
    • Güncelleme : 19.05.2022 - 08:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bin 600 yıllık flüt ilk kez sergilendi

    Bilecik Müze Müdürlüğü tarafından 18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü dolayısıyla program düzenlendi. Bilecik Müzesi'ndeki kutlama programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Bilecik Müzesi Müdürü Harun Küçükaydın'ın konuşmasıyla başladı.

    Ertuğrul Gazi İlkokulu öğrencilerinin halk oyunları gösterisi sonrası Bahçelievler ve Gedikkaya Mağarası kazılarında çıkarılan buluntuların sergileneceği alanın açılışı yapıldı. Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, BŞEÜ Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Sarı ve müze yetkililerinden buluntular hakkında bilgi aldı.

    Bin 600 yıllık flüt ilk kez sergilendi #1

    Bin 600 yıllık flüt ilk kez sergilendi #2

    "Sergilenmeye başlandı"

    AA'da yer alan habere göre; gazetecilere, kentte 4 adet müze bulunduğunu ve Bilecik'te müzecilik anlamında yeni adımların atıldığını belirten Kızılkaya, "İnhisar ilçemizde bulunan Gedikkaya Mağarası'nda milattan önce 14 bin 500 yıllarına kadar uzanan buluntular ile il merkezindeki Bahçelievler Mahallesi yerleşkesindeki kurtarma kazısıyla ortaya çıkan çok önemli eserler Bilecik Müzemizde sergilenmeye başlandı" diye konuştu.


    İlginizi Çekebilir

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!
    Btcrobo

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!

    En fazla merak edilen rüyalar ve yorumları
    Yaşam

    En fazla merak edilen rüyalar ve yorumları

    'Twitter takipçilerinin yarısı sahte'
    Dünya

    'Twitter takipçilerinin yarısı sahte'

    Görüş Bildir