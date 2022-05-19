Bin 600 yıllık flüt ilk kez sergilendi

Bin 600 yıllık flüt ilk kez sergilendi

Bilecik'te 18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü dolayısıyla Bahçelievler ve Gedikkaya kazılarında çıkarılan buluntular ziyarete açıldı.

Bilecik Müze Müdürlüğü tarafından 18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü dolayısıyla program düzenlendi. Bilecik Müzesi'ndeki kutlama programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Bilecik Müzesi Müdürü Harun Küçükaydın'ın konuşmasıyla başladı.

Ertuğrul Gazi İlkokulu öğrencilerinin halk oyunları gösterisi sonrası Bahçelievler ve Gedikkaya Mağarası kazılarında çıkarılan buluntuların sergileneceği alanın açılışı yapıldı. Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, BŞEÜ Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Sarı ve müze yetkililerinden buluntular hakkında bilgi aldı.

"Sergilenmeye başlandı"

AA'da yer alan habere göre; gazetecilere, kentte 4 adet müze bulunduğunu ve Bilecik'te müzecilik anlamında yeni adımların atıldığını belirten Kızılkaya, "İnhisar ilçemizde bulunan Gedikkaya Mağarası'nda milattan önce 14 bin 500 yıllarına kadar uzanan buluntular ile il merkezindeki Bahçelievler Mahallesi yerleşkesindeki kurtarma kazısıyla ortaya çıkan çok önemli eserler Bilecik Müzemizde sergilenmeye başlandı" diye konuştu.