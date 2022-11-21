Bin 600 yıllık Şerefiye Sarnıcı'na yoğun ilgi

Bin 600 yıllık geçmişiyle tarihe meydan okuyan, mapping gösterileriyle göz dolduran tarihi Şerefiye Sarnıcı ziyaretçi akınına uğruyor.

Tarihi Yarımada içerisinde bulunan en eski su yapılarından biri olan Şerefiye Sarnıcı yaklaşık bin 600 yıllık geçmişiyle tarihe meydan okuyor. 2. Theodosius döneminde 408 - 450 yılları arasında yapıldığı ifade edilen sarnıcın adını Osmanlı Döneminde bulunduğu mahalleden aldığı belirtiliyor. Zeminden tavana yüksekliği 11 metreyi bulan Şerefiye Sarnıcı'nın içinde 45 adet yelken tonoz ve 32 adet sütun yer alıyor.

Öte yandan, tarihi yapıdaki 360 derece projeksiyon mapping gösterisi ise ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Yapı hem yüzyıllar öncesinden günümüze ulaşan tarihi dokusu hem üç boyutlu iki ayrı mapping gösterileriyle ziyaretçi akınına uğruyor.

Ziyaretçi yoğunluğu

İHA'da yer alan habere göre; pandemi dolayısıyla ziyaretçi sayısının etkilendiği 2020 yılında toplam 55 bin 881, 2021 yılında 84 bin 157 kişi ziyaret etti. 2022 yılının 10 ayında ise çoğunluğunu turistler oluşturmak üzere toplam 223 bin 766 kişi alanı ziyaret etti. Yüzyıllar öncesinden günümüze ulaşan sarnıcın dron ile çekilen görüntüleri ise hayran bıraktı.