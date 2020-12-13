Bin 700 yıllık Kybele heykeli 60 yıl sonra Türkiye'ye getirildi

60 yıl önce Türkiye'den İsrail'e kaçırılan, ABD'de bir alıcıya satılan bereketin sembolü, koruyucusu olduğuna inanılan ana tanrıça Kybele'nin bin 700 yıllık heykel tasviri, ana vatanına döndü.

Tarih öncesi çağlarda bolluğun ve bereketin sembolü, koruyucusu olarak inanılan ana tanrıça Kybele'ye ait bin 700 yıllık olduğu söylenilen heykel, yaklaşık 60 yıl sonra Türkiye'ye getirildi.

İSRAİL'E KAÇIRDILAR, ABD'YE SATTILAR

Türkiye'den kaçak yollarla İsrail'e götürülerek satılan, uzmanlarca milattan sonra 3. yüzyıla tarihlendirilen heykel, ABD'den Türk Hava Yolları (THY) tarafından ücretsiz taşınarak saat 21.00 sıralarında Atatürk Havalimanı'na getirildi.

AİT OLDUĞU MÜZEYE GÖTÜRÜLDÜ

Tarihi heykel, gümrük işlemlerinin ardından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü yetkilileri tarafından 23.00 sıralarında teslim alındı.





