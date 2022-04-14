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    Bin asrı geçen posta bulu koleksiyonculuğu

    Arnavutluk'ta posta pulu ve banknot koleksiyonculuğu bir asrı aşkın süredir devam ediyor.
    • 14.04.2022 - 08:54
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    Bin asrı geçen posta bulu koleksiyonculuğu

    Arnavutluk'ta, ülkenin bağımsızlığının ilk yıllarından itibaren bir hobi olma özelliği taşıyan pul koleksiyonculuğunun tarihi yolculuğu 5 Mayıs 1913'de ilk ulusal posta pulunun yürürlüğe girmesiyle başlarken, posta pulu ve banknot koleksiyonculuğu bugün de birçok koleksiyoncu tarafından temsil ediliyor.

    A'sa yer alan habere göre; Arnavutluk'un 1912'de bağımsızlığını ilan etmesinin ardından ülkede ilk olarak Osmanlı posta teşkilatının hizmet vermesi nedeniyle Osmanlı dönemi mühür ve pulları yürürlükteydi.

    Bin asrı geçen posta bulu koleksiyonculuğu #1

    Bin asrı geçen posta bulu koleksiyonculuğu #2

    Bin asrı geçen posta bulu koleksiyonculuğu #3

    Bin asrı geçen posta bulu koleksiyonculuğu #4

    Bin asrı geçen posta bulu koleksiyonculuğu #5

    Banknot koleksiyonculuğu

    Günümüzde Arnavutluk'ta posta pulu ve banknot koleksiyonculuğu, tutku, meslek ve araştırma sırasınca nadir tarihi değerlere sahip posta pulları veya banknotları toplamayı ve korumayı başaran birçok koleksiyoncu tarafından temsil ediliyor.


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