Bin asrı geçen posta bulu koleksiyonculuğu

Arnavutluk'ta posta pulu ve banknot koleksiyonculuğu bir asrı aşkın süredir devam ediyor.

Arnavutluk'ta, ülkenin bağımsızlığının ilk yıllarından itibaren bir hobi olma özelliği taşıyan pul koleksiyonculuğunun tarihi yolculuğu 5 Mayıs 1913'de ilk ulusal posta pulunun yürürlüğe girmesiyle başlarken, posta pulu ve banknot koleksiyonculuğu bugün de birçok koleksiyoncu tarafından temsil ediliyor.

A'sa yer alan habere göre; Arnavutluk'un 1912'de bağımsızlığını ilan etmesinin ardından ülkede ilk olarak Osmanlı posta teşkilatının hizmet vermesi nedeniyle Osmanlı dönemi mühür ve pulları yürürlükteydi.





















Banknot koleksiyonculuğu

Günümüzde Arnavutluk'ta posta pulu ve banknot koleksiyonculuğu, tutku, meslek ve araştırma sırasınca nadir tarihi değerlere sahip posta pulları veya banknotları toplamayı ve korumayı başaran birçok koleksiyoncu tarafından temsil ediliyor.