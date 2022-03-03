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    Bir tepki de Iggy Pop'dan: Moskova konserini iptal etti

    Usta sanatçı Iggy Pop, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası 10 Temmuz'da Moskova'da vereceği konseri iptal etme kararı aldı.
    • Haber Merkezi
    • 03.03.2022 - 11:58
    • Güncelleme : 03.03.2022 - 12:21
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    Bir tepki de Iggy Pop'dan: Moskova konserini iptal etti

    ABD'li şarkıcı Iggy Pop, Moskova’daki Park Live festivalinde düzenleyeceği performansı iptal etti. 10 Temmuz 2022’de Gorky Park’ta düzenlenmesi beklenen konsere ilişkin açıklama yapan sanatçı, güncel olaylar ışığında bu iptalin gerekli olduğunu söyledi.

    Bir tepki de Iggy Pop dan: Moskova konserini iptal etti #1

    UKRAYNA'YA DESTEK

    Ukrayna’nın yanında olduğunu belirten Iggy Pop, bu şiddete karşı çıkan ve barış arayan tüm cesur Ukraynalıları desteklediğini belirtti.


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