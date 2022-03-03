Bir tepki de Iggy Pop'dan: Moskova konserini iptal etti

Bir tepki de Iggy Pop'dan: Moskova konserini iptal etti

Usta sanatçı Iggy Pop, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası 10 Temmuz'da Moskova'da vereceği konseri iptal etme kararı aldı.

ABD'li şarkıcı Iggy Pop, Moskova’daki Park Live festivalinde düzenleyeceği performansı iptal etti. 10 Temmuz 2022’de Gorky Park’ta düzenlenmesi beklenen konsere ilişkin açıklama yapan sanatçı, güncel olaylar ışığında bu iptalin gerekli olduğunu söyledi.

UKRAYNA'YA DESTEK

Ukrayna’nın yanında olduğunu belirten Iggy Pop, bu şiddete karşı çıkan ve barış arayan tüm cesur Ukraynalıları desteklediğini belirtti.