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    Bisikletle gölleri gezen aile fotoğraf ve su sergisi açtı

    Su kaynaklarının korunması konusunda farkındalık oluşturmak için kızlarıyla Türkiye'deki göllerin etrafını bisikletle turlayan öğretmen çift, "Suyun İzinde Fotoğraf ve Su sergisi açtı.
    • AA
    • 23.03.2022 - 09:36
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    Bisikletle gölleri gezen aile fotoğraf ve su sergisi açtı

    Su kaynaklarının korunması konusunda farkındalık oluşturmak için kızlarıyla Türkiye'deki göllerin etrafını bisikletle turlayan öğretmen çift, Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde "Suyun İzinde Fotoğraf ve Su Sergisi" açtı.

    Kandıra Anadolu Lisesinde görev yapan matematik öğretmenleri İpek ve Barış Şen, 5 ve 13 yaşındaki kızlarıyla çıktıkları bisiklet turunda göllerden topladıkları su örneklerini ve çektikleri fotoğrafları derleyerek sergi açmaya karar verdi.

    28 FOTOĞRAFLIK SERGİ

    Kandıra Namazgah Kültür Merkezi'nde düzenlenen sergide, sosyal medyada "Hepşenler" ailesi olarak tanınan çiftin 28 fotoğrafı yer aldı.

    Serginin açılışına Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Kandıra İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kızmaz, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

    Bisikletle gölleri gezen aile fotoğraf ve su sergisi açtı #1

    Bisikletle gölleri gezen aile fotoğraf ve su sergisi açtı #2

    Bisikletle gölleri gezen aile fotoğraf ve su sergisi açtı #3

    "HEPŞENLER SUYUN İÇİNDE"

    "Hepşenler suyun izinde" sloganıyla tura çıkan aile, Salda, Kuyucuk, Van, Beyşehir ve Çıldır gibi 53 gölün çevresinde pedal çevirdiklerini, su numuneleri ve fotoğraflarla iklim değişikliğine dikkati çekmeyi hedeflediklerini kaydetti.


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