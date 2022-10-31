Bolu'da bulunan Roma dönemine ait lahit müzeye teslim edildi

Bolu’da, bahçe duvarı için kazılan inşaat alanında Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen lahit bulundu. Lahit, müze yetkilileri tarafından teslim alındı.

Bolu'nun Tepecik Mahallesi'nde, bahçe duvarının temeli için iş makinesiyle çalışma başlatıldı. Yaklaşık 2 metre kazılan alanda iş makinesinin sert bir maddeye çarpması üzerine çalışma durduruldu. Sert kayanın çevresini kazan operatör, iş makinesinin çarptığı sert maddenin lahit olduğunu farketti.

İHA'da yer alan habere göre; durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Müze Müdürlüğü ekipleri geldi. Ekiplerin incelemesinde lahdin, Roma dönemine ait olduğu belirlendi.





Müzeye teslim edildi

Vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan lahit, incelenmek üzere Müze Müdürlüğü bahçesine götürüldü. Lahdin kapağının, hafta için müze yetkilileri tarafından açılacağı öğrenildi.