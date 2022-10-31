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    Bolu'da bulunan Roma dönemine ait lahit müzeye teslim edildi

    Bolu’da, bahçe duvarı için kazılan inşaat alanında Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen lahit bulundu. Lahit, müze yetkilileri tarafından teslim alındı.
    • 31.10.2022 - 10:53
    • Güncelleme : 31.10.2022 - 11:11
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    Bolu'da bulunan Roma dönemine ait lahit müzeye teslim edildi

    Bolu'nun Tepecik Mahallesi'nde, bahçe duvarının temeli için iş makinesiyle çalışma başlatıldı. Yaklaşık 2 metre kazılan alanda iş makinesinin sert bir maddeye çarpması üzerine çalışma durduruldu. Sert kayanın çevresini kazan operatör, iş makinesinin çarptığı sert maddenin lahit olduğunu farketti.

    İHA'da yer alan habere göre; durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Müze Müdürlüğü ekipleri geldi. Ekiplerin incelemesinde lahdin, Roma dönemine ait olduğu belirlendi.

    Bolu da bulunan Roma dönemine ait lahit müzeye teslim edildi #1

    Müzeye teslim edildi

    Vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan lahit, incelenmek üzere Müze Müdürlüğü bahçesine götürüldü. Lahdin kapağının, hafta için müze yetkilileri tarafından açılacağı öğrenildi.


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