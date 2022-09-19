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Bosna Hersek'in Oscar adayı Balada filmi oldu

Bosna Hersek'in Oscar adayı Balada filmi oldu

Bosnalı yönetmen Aida Begic'in Balada (Türkü) isimli filmi, 94. Oscar ödüllerinde En İyi Uluslararası Film kategorisinde yarışacak adaylardan biri oldu.