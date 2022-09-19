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Bosna Hersek'in Oscar adayı Balada filmi oldu
Bosnalı yönetmen Aida Begic'in Balada (Türkü) isimli filmi, 94. Oscar ödüllerinde En İyi Uluslararası Film kategorisinde yarışacak adaylardan biri oldu.
- 19.09.2022 - 14:34
- Güncelleme : 19.09.2022 - 14:44
Bosna Hersek Film Çalışanları Birliği'nden yapılan açıklamada, dünya prömiyerini Saraybosna Film Festivali'nde yapan "Balada" filmi, Bosna Hersek'in bu yılki Oscar adayı olarak belirlendi.
AA'da yer alan habere göre; açıklamada, filmin 30 yaşındaki Meryem ile 8 yaşındaki kızı Mile'nin hikayesini beyaz perdeye yansıttığı ifade edildi.
Filmin konusu
Filmin, evliliğini sonlandırarak babaevine dönen Meryem'in kızının velayetini almak için verdiği mücadeleyi anlattığı belirtilen açıklamada, Meryem'in bir film görüşmesine giderek değişen hayatını seyirciyle buluşturduğu kaydedildi.