Bosna Hersekli koleksiyoner, bir kafede binlerce kahve fincanını sergiliyor

Banja Luka kentinde yaşayan Vladimir Ljevar, kahve tutkusunu koleksiyona dönüştürerek 2 binden fazla kahve fincanı, kupa, kahve değirmeni ve kahve fincanı tabağı topladı.

Koleksiyonunu bir kafede sergileyen Ljevar, kahveyle ilgili eşyaları 10 yıl önce toplamaya başladığını ifade ederek "Hollanda'ya gittiğimde bir kafenin duvarında çeşit çeşit kahveler görmüştüm. Ben de kahveyi çok severim. Bu sevgimi kahveyle ilgili olan her eşyayı toplamayla devam ettirdim." dedi.

"ALIP GÖTÜRMEK İSTEYENLER OLUYOR"

Raflarda dizilen kahve fincanları ve tabaklarını görenlerin bunları ilgiyle izlediklerini anlatan Ljevar, "Bazıları eşyaları alıp götürmek istiyor. Bu nedenle çoğunu raflara yapıştırarak sabitledik. Onları da anlıyorum. Ben de böyle bir şey görsem bir tanesini alıp götürmek isterdim." diye konuştu.

KAHVE ÇEŞİTLERİ, DEĞİERMEN VE MAKİNELER

Ljevar, bazı eşyaların sergilenmediğini belirterek "Kahve fincanlarının yanı sıra dünyanın dört bir yanından getirdiğim kahve çeşitleri, eski kahve değirmenleri, modern kahve makineleri de sergileniyor." ifadelerini kullandı.

KRİSTAL KAHVE TAKIMI

Çekya'dan aldığı kristal kahve takımının ayrı bir yere sahip olduğunu söyleyen Ljevar, koleksiyonun geri kalanını Sırbistan ve Hırvatistan'dan aldığını anlattı.

Ljevar, özellikle bit pazarlarında vakit geçirmeyi sevdiğini ifade ederek "Fincanların bazılarına bir, iki avro gibi komik rakamlar ödedim. Bazıları ise 100 euroydu. Koleksiyonuma çokça zaman ve para yatırdım." dedi.

"DAHA ÖNCE ESKİ RADYOLARI BİRİKTİRİYORDUM"

Kafeye gelen insanların fincanlarla fotoğraf çektirip burayı sosyal medya hesaplarından paylaştığını söyleyen Ljevar, "Aslında daha önce eski radyolar biriktiriyordum. Sonra kahve fincanlarına kaydı ilgi alanım. Belki gelecekte de başka bir şey olur." diye konuştu.

Ljevar, eski motosikletlere de ilgi duyduğunu; sahip olduğu 10 motosikleti de bir gün sergilemek istediğini dile getirdi.