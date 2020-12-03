Halk ozanı Neşet Ertaş'ın babası, bozlak ustası Muharrem Ertaş, Kırşehir'deki mezarı ve evinin önünde düzenlenen etkinliklerle anıldı.

Anadolu Abdal geleneğinin son temsilcilerinden bozlak ustası Muharrem Ertaş için Kırşehir'de evi ve mezarı başında anma etkinliği düzenlendi.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ve beraberindekiler, Muharrem Ertaş'ın kent merkezindeki Bağbaşı Mezarlığı'ndaki kabrinde dua etti.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, etkinlikler Muharrem Ertaş'ın evinin önünde sürdü.

Vali İbrahim Akın, burada yaptığı konuşmada, Abdal geleneğinin en önemli temsilcilerinden kabul edilen büyük usta Muharrem Ertaş'ı ölümünün 36. yılında rahmetle andığını söyledi.

"TÜRK HALK MÜZİĞİNDE EKOL"

Ertaş'ın, sesinin genişliği, rengi, tınısı ve tekniği yönünden eşsiz bir değer olduğunun bütün otoriteler tarafından kabul edildiğini vurgulayan Akın, şunları kaydetti:



"Bu yüzden bozlak kültüründe en önemli üstatlardan birisi olarak kabul edilmiştir. Oğlu Neşet Ertaş da babasından aldığı eğitimle Türk Halk Müziği'nde bir ekol olarak kabul edilmiştir. Her ikisinin de Türk Halk Müziği'ne, bozlak kültürüne, Abdal kültürüne ve de şehrimizin tanıtımına ne kadar büyük katkılar yaptığını hep birlikte görüyoruz."

Bozlak ustası Muharrem Ertaş için anma etkinliği ViDEO



ABDAL GELENEĞİNİN EN ÖNEMLİ TEMSİLCİSİ

Belediye Başkanı Ekicioğlu da ustaların ustası, saz ve söz üstadı Muharrem Ertaş'ın, kökü yüzyıllar öncesine dayanan Anadolu Abdal geleneğinin en önemli temsilcilerinden olduğunu dile getirdi.

Oğlu Neşet Ertaş'ın babasını "Muharrem Ertaş bir gönül delisi, bir insan velisi idi." şeklinde tarif ettiğini anlatan Ekicioğlu, şöyle devam etti:

"Hem mütevazi yaşam biçimi hem de türküleriyle, hayatın güzelleşmesi adına bahsettiği gerçekçi ifadelerle, eşsiz sesi ve sazıyla bu gelenek içinde çok ayrı bir yere sahiptir. Çileli ömrü boyunca Karacaoğlan'dan, Dadaloğlu'ndan, Pir Sultan Abdal'dan aldığı felsefeyle müzik yapan Muharrem Ertaş, son nefesine kadar sazı ve sözüyle Anadolu Abdal geleneğinin devam ettirilmesini dillendirmiştir. Anadolu Abdal geleneğinin yaşatılması için bizlere çok büyük görevler düşmektedir."

Bozlağın ana vatanı Kırşehir'in, UNESCO'nun müzik dalındaki Yaratıcı Şehirler Ağı'na Türkiye'den giren ilk kent olduğunu hatırlatan Ekicioğlu, "Bu bizim için çok büyük bir gurur kaynağıdır. Bu geleneğin yaşatılması, hak ettiği değere erişmesi ve gelecek nesillere aktarılması için planladığımız çalışmalara, pandemi süreci etkilemiş olsa da devam edeceğiz." diye konuştu.

Ekicioğlu, etkinliklerin ardından Türk Büyükleri Parkı'ndaki, Muharrem Ertaş'ın heykelinin yer aldığı "Ozan Anıtı"nda incelemelerde bulundu.