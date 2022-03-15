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    Brezilya simge festivali olan Rio Karnavalı'na hazırlanıyor

    Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde nisanda düzenlenecek olan karnavaldaki geçit töreni için hazırlıklar devam ediyor.
    • AA
    • 15.03.2022 - 15:49
    • Güncelleme : 15.03.2022 - 16:01
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    Brezilya simge festivali olan Rio Karnavalı'na hazırlanıyor

    Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen ve dünyanın en önemli festivallerinden biri olarak kabul edilen Rio Karnavalı geçit töreni, her yıl renkli görüntülere sahne oluyor. Imperatriz Leopoldinense samba okulu dansçıları renkli kostümler ve makyajlarla provalara katıldı.

    Dünya çapında yüz binlerce turist, birbirinden renkli ve müzikli bir karnaval için Brezilya'ya adeta akın ediyor. Karnaval boyunca Rio de Janeiro'nun seçkin samba okullarının dansçıları en iyi seçilebilmek için hünerlerini sergileyecek.

    Brezilya simge festivali olan Rio Karnavalı na hazırlanıyor #1

    Brezilya simge festivali olan Rio Karnavalı na hazırlanıyor #2

    Brezilya simge festivali olan Rio Karnavalı na hazırlanıyor #3

    Brezilya simge festivali olan Rio Karnavalı na hazırlanıyor #4

    Brezilya simge festivali olan Rio Karnavalı na hazırlanıyor #5

    20 NİSAN'DA BAŞLIYOR

    20 Nisan'da başlayacak olan karnavaldaki geçit töreni için Imperatriz Leopoldinense samba okulu dansçıları renkli kostümler ve makyajlarla provalara katıldı.



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