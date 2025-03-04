Broadway'in uzun süre sahnelenen müzikali Chicago seyirciyle buluşuyor

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Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nden (PSM) yapılan açıklamaya göre; müzikal, altı Tony ödülü, iki Olivier ödülü ve bir Grammy ödülüne sahip.

Orijinal Broadway prodüksiyonuyla izleyiciyle buluşacak olan yapımın müziklerini John Kander hazırladı. Şarkı sözlerini ise Fred Ebb kaleme aldı.

Bob Fosse'nin yazdığı müzikal, seyircilere 1920'lerin ışıltılı dünyasında suç, tutku ve şöhret dolu bir hikaye sunacak.

UNUTULMAZ ŞARKILAR SÖYLENECEK

Chicago, Broadway ve West End tarihindeki en uzun soluklu Amerikan müzikali olma unvanını taşıyor. Roxie Hart'ın suç ve sansasyon dolu hikayesini anlatan yapım, içinde Razzle Dazzle, Cell Block Tango ve All That Jazz'in arasında olduğu unutulmaz şarkıları barındırıyor.