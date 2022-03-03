Bu hafta 2 yerli, 4 film vizyona giriyor

Farah Zeynep Abdullah'ın başrolünde oynadığı "Bergen", şarkıcı Belgin Sarılmışer'in trajik olaylarla bezeli hayat hikayesini beyaz perdeye taşıyor. 2 yerli olmak üzere 4 film vizyona girecek.

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli 4 film vizyona girecek. Başrolünde Farah Zeynep Abdullah'ın yer aldığı, bir döneme damga vurmuş şarkıcılardan Bergen olarak tanınan Belgin Sarılmışer'in trajik olaylarla bezeli hayat hikayesini anlatan "Bergen" izleyici ile buluşacak.

Zengin oyuncu kadrosu ile beyazperdede yer alacak filmde, Abdullah'la birlikte, Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran başrolleri paylaşıyor. Dram ağırlıklı biyografi türündeki yapım, birbirinden başka güvenecekleri kimsesi olmayan bir anne ve kızın hayatta kalma mücadelesine odaklanıyor.

Yapımcılığını Orchestra Content'in yaptığı, senaryosunu Yıldız Bayazıt ve Sema Kaygusuz'un kaleme aldığı filmin yönetmenliğini ise Mehmet Binay ve Caner Alper üstlendi.

İşte vizyona girecek olan diğer filmler...

"Yaramaz Çocuklar"

Ahmet Necdet Çupur'un yönetmen koltuğuna oturduğu, başrolünde Zeynep Çupur, Mahmut Çupur ve Nezahat Çupur ile oynadığı "Yaramaz Çocuklar", Başka Sinema dağıtımıyla bu hafta vizyondaki yerini alacak.

Belgesel türündeki film, 20 yıl önce kardeşleriyle benzer bir süreç geçiren ve eğitimine devam edebilmek için memleketinden ayrılan bir kişinin, kardeşlerine destek olmak için Fransa'dan köyüne dönüp onların yaşadıklarını kayıt altına almasını anlatıyor.

"The Batman"

Robert Pattinson, Colin Farrell, Zoe Kravitz, Andy Serkis ve Paul Dano'nun başrollerini paylaştığı "The Batman", bu hafta aksiyon meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

Robert Pattinson'ın Kara Şövalye'ye hayat verdiği film, Gotham'daki ucu kendi ailesine de uzanan yolsuzlukları temizlemeye çalışan Batman'in, bir yandan Riddler isimli bir seri katille mücadelesini konu alıyor.

Matt Reeves'in yönetmen koltuğunda oturduğu yapımın görüntüleri Greig Fraser, müzikleri ise Michael Giacchino'nun imzasını taşıyor.

"Kaçış"

Haftanın belgesel ve animasyon karışımı filmi "Kaçış", Jonas Poher Rasmussen tarafından sinema perdesine taşındı.

2022 Oscar Ödülleri'nde "En İyi Uluslararası Film", "En İyi Belgesel" ve "En İyi Animasyon" olmak üzere 3 dalda birden adaylık elde eden yapım, Danimarka'ya mülteci olarak gelen Amin'in, birçok engelle karşılaştığı yolculuğunu animasyon ve arşiv görüntülerini harmanlayarak izleyicilerin dikkatine sunuyor