Bursa'da 64 yaşında hattat oldu

Emekli olan grafiker, çalışma hayatına devam ederek geleneksel ile modern hat sanatını harmanladığı sergisini açtı.

Bursa’da Hattat İsmail Sezer, geleneksel hat ile modern hat sanatını birleştirerek ortaya farklı eserler çıkardı.

Sezer’in gelenek ile modernizmi tuvale yansıttığı eserlerinden oluşan sergisi Ördekli Kültür Merkezi’nde açıldı.

"HAT İÇİMDE UKDE KALMIŞTI"

Bursa’da İmam Hatip Lisesi’nden mezun olduktan sonra, İstanbul Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde grafik eğitimi aldığını belirten 64 yaşındaki hattat İsmail Sezer, ‘’Bu çalışmalara dört yıl önce başladım. Hat sanatı içimde ukde olarak kalmıştı. Ben de iş hayatımı bitirip emekli olduktan sonra, imam hatip eğitimim ile güzel sanatlar eğitimimi nasıl birleştiririm diye düşündüm. Dört yıllık çalışmalarım sonucunda da bu eserleri ortaya çıkardım.

"4 YILIMI ALDI"

Çalışmalarımın temelinde grafik ve renk var. Beni diğerlerinden ayıran farklılık da budur. Henüz daha yolun başındayım, yapacak çok işim var. Buradaki eserlerden başka tasarım aşamasında olan birçok çalışmam var. Onları da tuval üzerine dökeceğim. Ben hatta farklı bir çizgi getirmek istedim. Modern bir boyut katmak istedim. İşimin temelinde bu kaygılar yatıyor. Çalışmalarım tuval üzerine akrilik, yağlı boya karışımıdır. Bu eserlerin hepsini yapmak dört yılımı aldı. Sergim ücretsiz olarak bir hafta boyunca sürecek, herkesi bekliyorum’’ dedi.

































