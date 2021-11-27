Bursa'da gökdelenlerin gölgesindeki 700 yıllık cami

Türkiye’nin en küçük camilerinden olan Mizanoğlu mescidi, yok olmak üzereyken yeniden ayağa kaldırıldı.

Merkez Osmangazi ilçesinin Doğanbey Mahallesi’nde bulunan Mizanoğlu Mescidi, küçüklüğü ve şirinliğiyle dikkat çekiyor.

Cemaat cuma günleri, namazlarını avluda kılmak zorunda kalıyor.

Vatandaşlar, kış günleri ise, yağmur ve kar altında namaz kılıyor.

300 KİŞİ SIĞIYOR

En fazla 30 kişinin sığabildiği tarihi mescit, bölgenin önemli bir ihtiyacını karşılıyor.

Pandemi döneminde korona tedbirleri sebebiyle saflar arasında fazla mesafe bırakıldığı için küçük olan mescidin içinde çok az insan namaz kılabiliyordu.

NORMAL DÜZENE GEÇİLDİ

Bu cuma itibariyle camiler, normal saf düzenine geçilmesiyle birlikte mescidin cemaati bundan sonra biraz daha rahatlayacak.

TOKİ Konutları inşa edilirken hafriyat kazıları sırasında zarar görüp yıkılan Mizanoğlu Mescidi, iki sene evvel yeniden ayağa kaldırılmıştı.

YENİDEN İBADETE AÇILDI

Aslına uygun olarak restore edilen mescit, 09.11.2019 tarihinde yeniden ibadete açıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin hayırsever desteğiyle yaptığı restorasyonla Sultan 2. Murad dönemine ait 700 yıllık şirin mescit, ilk günkü ihtişamıyla Bursalılara hizmet vermeye devam ediyor.

"BU CAMİYİ YAPTIRAN KİŞİ MİZALOĞLU'DUR"

Mizanoğlu Mescidi’nin yok olmaktan kurtulmasında büyük emeği olan çevre müfettişi ve tarihî eserler uzmanı Ali Turan:

"Şu ân burası Doğanbey kentsel dönüşüm bölgesi olarak biliniyor. Ama bu mahallenin kuruluşu çok eski, 700 yıla kadar dayanıyor. Bu mahalleyi kuran kişi de bu camiyi yaptıran Mizanoğlu’dur. Mizanoğlu Mescidi, Cumhuriyet döneminde eve dönüştürülmüş. Hatta ben arka tarafında işlek bir yol olduğunu biliyorum. Sekizgen kaide üzerine kurulmuş minareyi mutfak olarak kullanıyorlardı. Toplu konut otoparkının inşaatı sırasında, minare tarafına kepçe darbesi geldi.

"7 ASIRLIK CAMİ GÖKDELENLERİN ARASINDA KALDI"

Tarihî yapı tamamen yıkıldı. Tekrar ilgililerce sahiplenilip, tescil altına alındı. Büyükşehir ve hayırsever desteğiyle restore edilerek, ibadete açılarak ihya edildi. Bu olayın gerçekten Bursalılar için önemli bir kazanım olduğunu düşünüyorum. Ancak 7 asırlık cami gökdelenlerin arasında ve gölgesinde kaldı. Bu hâliyle Türkiye’nin en küçük camilerinden biri olduğu kanaatindeyim" dedi.