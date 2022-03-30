Bursa'da kadın ressamların eserleri büyük ilgi görüyor

Bursa'da, Femin Art Uluslararası Kadın Sanatçılar Derneği tarafından hazırlanan sergi izlenime sunuldu.

Tayyare Kültür Merkezi'nde, derneğin Bursa Şubesince açılan 2022 Kültür Başkenti Bursa adlı sergide, 84 kadın sanatçının yağlı boya, sulu boya, keçe, kolaj, tezhip, kaatı ve ebru eserleri yer alıyor.

Halide Serpil Şahin, 100 eserin olduğu serginin açılış töreninde, kentin bu yıl 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti" unvanı ile çok önemli bir misyonu üstendiğini belirtti.