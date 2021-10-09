Bursa'da kazı çalışmalarında mumyalanmış 3 iskelet bulundu

Bursa'nın İznik ilçesinde, Hisardere Nekropolü alanında devam eden kazılarda ulaşılan iki lahitten mumyalanmış iskeletler çıktı.

Nekropol kazısı, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği ile İznik Müze Müdürlüğü başkanlığında, Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aygün Ekin Meriç'in bilimsel koordinatörlüğünde sürüyor.

Doç. Dr. Meriç, gazetecilere yaptığı açıklamada, nekropol alanının 2-3. yüzyıllarda yoğun olarak kullanıldığını söyledi.

''SÜSLÜ MEZARLAR MEVCUT''

Son çıkarılanlarla kazıda ulaşılan lahit sayısının 6'ya yükseldiğini belirten Meriç, şunları kaydetti: "Lahitlerle beraber özellikle 3. yüzyıldan sadece İznik'e özgü, başka hiçbir yerde örneği olmayan, içleri boyalı, bezemelerle süslü oda mezarlar mevcut. Muhtemelen 5-6. yüzyılda bu alandaki inşaat çalışmaları sırasında tespit edilmiş ve orada bir tahribat olmuş ama oldukça gösterişli iki lahit, şu anda İznik Müzesi'nde."

Meriç, lahitlerin yapımı devam eden İznik Arkeoloji Müzesi'nde sergileneceği bilgisini paylaştı.

''ÜZERİNDE KEFEN VAR''

Patlatılmış lahdin içinden bir kadın ve bir erkek iskeleti, diğerinden ise kadın iskeleti çıktığını aktaran Meriç, "Üzerinde kefen var, tamamen sımsıkı mumyalanmış bir şekilde, şu anda korumaya alındı." dedi.

Meriç, bölgede 1989'dan itibaren yapılan kaçak kazılarda lahitler ortaya çıktığını dile getirerek, alanın 2018'de kamulaştırıldığını ve 2019'da bilimsel kazıların başladığını anlattı.

''EROS KABARTMALI İKİ LAHİT''

Bazilikada mozaiğin üzerinde küçük bir yazıt da tespit ettiklerine dikkati çeken Meriç, "Bir kadın ismi geçiyor. Bazilika, kadına ithafen yaptırılmış. İsmi yok, sadece dişil epiteti korunmuş. Bazilikanın apsis bölümünün kazısı yetişmedi. Önümüzdeki dönem kazılarında bazilikanın planını aşağı yukarı ortaya çıkaracağız" diye konuştu.

Meriç, bazilikanın 30 metre en ve 50 metre boyunda olduğunu, duvarların gidişatından İznik Gölü'ndeki bazilikaya benzer planda inşa edildiğini anladıklarını ifade ederek, "Eros kabartmalı iki lahit ve bu bazilika yapısı, bu dönemde bizi çok mutlu eden buluntular oldu" dedi.