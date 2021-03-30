Bursa'da Kedili Tekke’nin maskotları

Tarihi ve kültürel mirasıyla öne çıkan Osmangazi Belediyesi'nin hayata geçirdiği Kedili Tekke Millet Kıraathanesi'nin maskotları büyük ilgi görüyor.

Bursanın Osmangazi ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi’nde, 16’ncı yüzyılda Şeyh Ahmed tarafından yaptırılan ve sahiplerinin kedi beslemesi nedeniyle Kediler Tekkesi’ olarak anılan tarihi bina, kısa sürede okuyucuların gözde mekanı hâline geldi.

KEDİLİ TEKKE'NİN MASKOTLARINA SAHİP ÇIKILDI

Kedili Tekke’nin minik maskotları ise vatandaşlar tarafından çok sevildi. İlçedeki sokak hayvanlarının yardımına koşan Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, kıraathanedeki kedilerin bakımını üstlendi.

HAYVAN VE KİTAP SEVGİSİ BİR ARADA

Kedili Tekke’nin hem sosyal ihtiyaca cevap verdiğini hem de sevimli misafirlere ev sahipliği yaptığını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, şunları söyledi:

"İlmin tecrübeyle harmanlandığı, çayın, kahvenin ve sohbetin anlam bulduğu kıraathanemizde vatandaşlarımız, zamanlarını verimli geçiriyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerimiz, ilçedeki can dostların yanı sıra buradaki kedilerin de tedavilerini üstleniyor. Ekiplerimiz, ayrıca kedi evlerine düzenli olarak mama ve su bırakıyor. Koronavirüs salgını sebebiyle tedbirin üst seviyede tutulduğu Kedili Tekke, 7’den 77’ye tüm okuyucularını bekliyor."

KÜTÜPHANE HAFTASI'NDA KÜLTÜR VE SANAT EVLERİNE DAVET

Başkan Dündar, aynı zamanda 29 Mart ile 4 Nisan tarihleri arasında kutlanan 57’nci ‘Kütüphane Haftası’ dolayısıyla bütün vatandaşları Osmangazi Belediyesi bünyesinde yer alan Kedili Tekke Millet Kıraathanesi, Hüdavendigar Sosyal Gelişim Merkezi, Emek Bilgi Evi, Demirtaş Kültür Merkezi, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi ve Pınarbaşı Nilüfer Hatun Kütüphanelerine davet etti.