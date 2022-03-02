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    Osmanlı'dan kalan hamam, bakımsızlıktan yıkıldı

    Bolu'da Osmanlı döneminden kalma hamamın büyük kısmı bakımsızlık nedeniyle yıkıldı, geriye kalan bölüm ise ardiye olarak kullanılmaya başlandı.
    • DHA
    • 02.03.2022 - 11:39
    • Güncelleme : 02.03.2022 - 12:29
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    Osmanlı'dan kalan hamam, bakımsızlıktan yıkıldı

    Bolu'nun Semerkant Mahallesi, Hacı Hamdi Sokak'taki 1400’lü yıllarda inşa edildiği belirtilen Osmanlı döneminden kalma hamamın büyük bir bölümü, bakımsızlık nedeniyle yıkıldı.

    Küçük bir bölüm ise ayakta kaldı. Üzerini otların sardığı hamam kalıntısında, geçen yıl belediye temizlik çalışması yaptı, görünür hale getirildi. Kentin kültür varlıkları arasında yer almayan, tescillenmemiş kalıntı, ardiye olarak kullanılmaya başlandı. Hamam kalıntısının içerisine plastik ve ahşap kasalar konuldu.

    Osmanlı dan kalan hamam, bakımsızlıktan yıkıldı #1

    "BİR ŞEY YAPILAMIYOR"

    Semerkant Mahallesi Muhtarı Enver Tunç, "Yapı daha önce hamam olarak kullanılmış ve yıkıldıktan sonra bu bölümü ayakta kalmış. Şu an herhangi bir tescili olmadığı için bir şey de yapılamıyor. Mahalle halkı da orayı bu şekilde değerlendiriyor." dedi.


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