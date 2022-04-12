Petrol
100.43
1.98%
Euro
15.94
-0.13%
Dolar
14.68
0.13%
Altın
921.32
0.02%
Borsa
2434
-0.62%
Bitcoin
596.218
-4.86%
BTXN Coin
31.64
0.63%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 11 C

    Bursa'da tarihi cami görenleri hayran bırakıyor

    Kemaliye köyünde bulunan ve 1874-1875 tarihinde yapılan tarihi cami, içerisindeki süslemeleriyle çok sayıda vatandaşın ilgi odağı oluyor.
    • 12.04.2022 - 10:22
    • Güncelleme : 12.04.2022 - 11:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa'da tarihi cami görenleri hayran bırakıyor

    Bursa'nın Keles ilçesi Kemaliye köyünde 1874-1875 tarihinde yapılan tarihi cami, içindeki hat yazıları ve süslemeleriyle görenleri hayran bırakıyor.

    Süslemeler diğer camilere oranla farklı olunca tarihi camiyi görmek için çok sayıda yerli ve yabancı turist köye geliyor.

    Köyün en dikkat çeken camisi

    Caminin içerisinde kalem işleri ve ahşap süslemeleri bulunuyor, duvarlarında, pencere kenarlarında ve mihrapta başta selvi olmak üzere çiçek motifleri, kıvrık dallarla bezeli kalem işleri dikkati çekiyor.

    Bursa'da tarihi cami görenleri hayran bırakıyor VİDEO

    "Çok sayıda ziyaretçi camiyi görmek için köyümüze geliyor"

    Köylerindeki caminin yapım tarihinin kesin olarak bilinmediğini ifade eden köylüler, "Camiyi görenler hayran kalıyor. Ünü il sınırlarını aşmış durumda. Her yerden camiyi görmeye geliyorlar. Biz de atalarımızdan kalan bu mirası korumak için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Camiyi öyle koruyoruz ki; bir gün caminin yanındaki kahvede yangın çıktı. Yangın tarihi camiye sıçramasın diye tüm köy seferber oldu. Yangını söndürdük. Çok sayıda ziyaretçi camiyi görmek için köyümüze geliyor." dedi.

    Bursa da tarihi cami görenleri hayran bırakıyor #1

    Bursa da tarihi cami görenleri hayran bırakıyor #2

    Bursa da tarihi cami görenleri hayran bırakıyor #3

    Bursa da tarihi cami görenleri hayran bırakıyor #4

    Bursa da tarihi cami görenleri hayran bırakıyor #5

    Bursa da tarihi cami görenleri hayran bırakıyor #6

    Bursa da tarihi cami görenleri hayran bırakıyor #7

    Bursa da tarihi cami görenleri hayran bırakıyor #8

    Bursa da tarihi cami görenleri hayran bırakıyor #9

    Bursa da tarihi cami görenleri hayran bırakıyor #10


    İlginizi Çekebilir

    Çok küçük bir yatırım ile gelir kapısı elde edin
    Tesla

    Çok küçük bir yatırım ile gelir kapısı elde edin

    'Rusya, hatalı siyasetini kabul etmeye korkuyor'
    Dünya

    "Rusya, hatalı siyasetini kabul etmeye korkuyor"

    Tarihten günümüze bebek kültürü sergisi
    Kültür Sanat

    Tarihten günümüze bebek kültürü sergisi

    Görüş Bildir