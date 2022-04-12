Kemaliye köyünde bulunan ve 1874-1875 tarihinde yapılan tarihi cami, içerisindeki süslemeleriyle çok sayıda vatandaşın ilgi odağı oluyor.

Bursa'nın Keles ilçesi Kemaliye köyünde 1874-1875 tarihinde yapılan tarihi cami, içindeki hat yazıları ve süslemeleriyle görenleri hayran bırakıyor.

Süslemeler diğer camilere oranla farklı olunca tarihi camiyi görmek için çok sayıda yerli ve yabancı turist köye geliyor.

Köyün en dikkat çeken camisi

Caminin içerisinde kalem işleri ve ahşap süslemeleri bulunuyor, duvarlarında, pencere kenarlarında ve mihrapta başta selvi olmak üzere çiçek motifleri, kıvrık dallarla bezeli kalem işleri dikkati çekiyor.

Bursa'da tarihi cami görenleri hayran bırakıyor VİDEO



"Çok sayıda ziyaretçi camiyi görmek için köyümüze geliyor"

Köylerindeki caminin yapım tarihinin kesin olarak bilinmediğini ifade eden köylüler, "Camiyi görenler hayran kalıyor. Ünü il sınırlarını aşmış durumda. Her yerden camiyi görmeye geliyorlar. Biz de atalarımızdan kalan bu mirası korumak için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Camiyi öyle koruyoruz ki; bir gün caminin yanındaki kahvede yangın çıktı. Yangın tarihi camiye sıçramasın diye tüm köy seferber oldu. Yangını söndürdük. Çok sayıda ziyaretçi camiyi görmek için köyümüze geliyor." dedi.





































