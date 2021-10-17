Tarihi dokusu ile öne çıkan Bursa'da geçmişi milattan önce 200’lü yıllara uzanan Zindankapı restore edildi ve açılışını kültür sanat etkinliğine ev sahibi yaparak görkemli bir şekilde gerçekleşti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanan ve geçmişi milattan önce 200’lü yıllara uzanan Zindankapı, dijital müze ve sanat galerisi olarak hizmete açıldı. Törenle açılan karanlık zindanlar bundan böyle Bursa’nın kültür sanat hayatına ışık tutacak.

ZİNDANKAPI, ORHAN GAZİ’NİN KENTİ FETHETMESİE BURÇLARLA DESTEKLEMİŞTİ

Bitinya Kralı Prusias tarafından Romalılardan kaçarak kendisine sığınan Kartacalı General Hannibal’ın önerisiyle yaptırılan, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerinde çeşitli onarımlardan geçen, Orhan Gazi’nin kenti fethetmesiyle burçlarla desteklenen surlar, restorasyon sonrasında ilk günkü ihtişamına kavuştu.

Bursa’nın 2300 yıllık zindanı 'Zindankapı' ayağa kalktı ViDEO

ZİNDANKAPI, İSTANBUL YEDİKULE ZİNDANLARININ BİR ÖRNEĞİ

Yaklaşık 3 bin 400 metre uzunluğundaki surlarda Saltanat Kapı, Fetih Kapı ve Yer Kapı’da restorasyonları daha önce tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Yedikule Zindanlarının bir örneği olan Zindankapı’daki restorasyonu tamamladı.

ARTIK SANATSEVERLERİ AĞIRLIYOR

Alacahırka Mahallesi’nde yer alan, “kanlı kuyu”, “işkence odası” ve “kule bağlantılı koridorlar” ile ‘zindanların’ bulunduğu Zindankapı, artık tutsaklara değil interaktif bir dijital müzeye ve birbirinden zengin sergilerin yer alacağı güncel sanat galerisine ev sahipliği yapıyor.

Bursa’nın kültür ve sanat hayatına ışık tutacak Zindankapı’nın açılış törenine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Nadir Alpaslan, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

BURSA HER KARESİ İLE BİR TARİH HAZİNESİ

Bursa'nın 8500 yıllık tarihi kültürel birikimi, doğal güzellikleri ve bereketli toprakları ile eşsiz bir şehir olduğunu dile getiren Aktaş, Bitinya’dan Bizans'a, Osmanlı'dan Cumhuriyet dönemine kadar her dönemin izlerinin olduğu Bursa’nın her karesi ile bir tarih hazinesi olduğunu kaydetti.

“KALELİ KENTLERDE TARİHİ DOKU YOĞUNLUKLA HİSSEDİLİYOR”

Aktaş, “Tarihi dokunun yoğunlukla hissedildiği yerler, kaleli kentler. Bitinyalılar tarafından yapılmaya başlanan, Romalılar ve Bizanslılar tarafından kullanılan, Osmanlılar zamanında birçok kez onarılan Bursa Kalesi de farklı medeniyetlerin izlerini taşıması anlamında bir odak noktasıdır. Büyükşehir Belediye'mizin 2015 yılında başlattığı ve 2020 yılına kadar sürdürdüğü titiz çalışmaların ardından aslına uygun olarak restore edildi. Bu çalışmaların başlatılmasına öncülük eden önceki belediye başkanımız Recep Altepe’ye yürekten teşekkür ediyorum. Bugün Alacahırka Mahallesi’nde yer alan ve Uludağ'ın eteklerinde açılan Zindankapı ayağa kaldırılmış ve Bursa’mızın önemli bir parçası olarak yeniden hayat bulmuş oldu. Burası artık kültür sanat ve sosyal hayatın iç içe geçtiği bir mekan olarak ziyaretçilerine hizmet verecek.”

“MUHTEŞEM BİR ESER”

Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Nadir Alpaslan da Zindankapı restorasyonunun belki de Türk restorasyon tarihi açısından çok önemli bir çalışma olduğunu ve muhteşem bir eser ortaya çıkarıldığını söyledi. Bursa’nın Türk Dünyası 2022 yılı Kültür Başkenti seçildiğini aynı zamanda 2022 yılı Eylül ayında İznik'te Türk Dünyası Göçebe oyunlarına ev sahipliği yapacağını hatırlatan Alpaslan, “Bursa’nın bu güzel organizasyonların altından büyük bir başarıyla kalkacağına inanıyorum. Tabii Bursa ilimiz öncü ve örnek şehir bir dünya markası şehri. Bu dünya markası olması yolunda da çok güçlü adımlarla, emin adımlarla, çok güzel çalışmalarla ilerliyor. Bu potansiyeline ve adına yakışır eserlerine hızla kavuşuyor.” dedi.

TARİHİ SURLAR TUVALE DÖNDÜ

Bursa’nın kent siluetine ayrı bir değer katan Zindankapı’nın açılış töreni adeta görsel bir şölene dönüştü. Zindankapı’nın duvarlarının birer ekrana, tuvale dönüştüğü dev mapping gösterisi ilgiyle izlendi. Birden fazla teknolojinin eşzamanlı olarak kullanıldığı “Zamanın Dokusu (Immersive Mapping Operet)” gösterisi ile davetliler uzay, zaman ve mekanın derinliklerine doğru bir yolcuğa çıktı.

ZİNDANKAPI KÜLLERİNDEN YENİDEN DOĞDU

Elektronik müzik bestecisi Erdem Tunalı tarafından geceye özel bestelenen performansa, Devlet Opera ve Bale sanatçısı Tenor Berk Dalkılıç ve Soprano Ceren Aydın vokal eşlik ederken, Zindankapı’nın 2 bin 300 yıllık dillere destan hikayesi, küllerinden yeniden doğuşu bu görsel şölen ile gözler önüne serildi.

ZAMANSIZLIK ŞARKISI SERGİSİ

Davetliler gösterinin ardından Küratörlüğünü Derya Yücel’in yaptığı Zindankapı Güncel Sanat Galerisi’nde açılan “Zamansızlık Şarkısı Sergisi”ni gezdi.