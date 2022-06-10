Büyük usta Neşet Ertaş'ın hayatı beyazperdeye uyarlanıyor

Neşet Ertaş'ın ailesi, usta ozanın hayatının 'Garip Bülbül Neşet Ertaş' ismiyle film olmasına itiraz etmişti. Mahkeme, filmin çekilmesi kararını onayladı.

Bozkırın Tezenesi olarak tanınan halk ozanı Neşet Ertaş'ın hayatı, beyazperdeye uyarlanmak istenildi.

"Garip Bülbül Neşet Ertaş" adlı filmin çekilmesine Ertaş'ın ailesi, babalarının film yapılmaması konusunda vasiyeti olduğu gerekçesi ile itiraz etti.

Yargıya taşınan olayda mahkeme sonuçlandı.

Ailenin itirazı reddedildi

Mahkeme, 2012 yılında vefat eden Neşet Ertaş'ın hem özel hem de kariyer hayatına dair bilinmeyenlerinin anlatılacağı filmle ilgili kararını verdi.

Davada filmin çekimlerine yapılan itirazı reddederek filmin çekilebileceğine hükmedildi.

Halk ozanını beyazperdeye yapımcı Mustafa Uslu taşıyacak.