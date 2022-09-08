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    Büyük Zafer'in 100. Yılında Türk Ordusu Sergisi açıldı

    Milli Savunma Bakanlığı tarafından düzenlenen Büyük Zafer'in 100. Yılında Türk Ordusu sergisi, vatandaşların beğenisine sunuldu.
    • 08.09.2022 - 13:28
    • Güncelleme : 08.09.2022 - 13:31
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    Büyük Zafer'in 100. Yılında Türk Ordusu Sergisi açıldı

    Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen fotoğraf sergisi, Vadistanbul AVM ile Tepe Nautilus AVM'de açıldı.

    Ziyarete açıldı

    AA'da yer alan habere göre; arşiv fotoğraflarının yanı sıra arşiv belgelerinin Türkçe açıklamalarıyla birlikte yer aldığı eş zamanlı sergiler, bugün ve yarın ziyaret edilebilecek.

    Bakanlık sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi;

    Büyük Zafer in 100. Yılında Türk Ordusu Sergisi açıldı #1

    "Tüm halkımız davetlidir"

    "Büyük Taarruz’un 100'üncü yılı dolayısı ile çeşitli illerimizde harp silah, araç ve gereçleri ile fotoğrafların gösterileceği sergilere tüm halkımız davetlidir."


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