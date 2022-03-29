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    Çağrı filmi yenilenmiş haliyle yeniden vizyona giriyor

    İslamiyet'in ilk yıllarını anlatan 1977 yapımı Çağrı filminin 4K olarak yenilenen kopyası, Türkçe dublaj ve altyazılı versiyonlarıyla tekrar vizyona giriyor.
    • İHA
    • 29.03.2022 - 09:28
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    Çağrı filmi yenilenmiş haliyle yeniden vizyona giriyor

    Meşhur aktörler Anthony Quinn ve Irene Papas'ın başrolde oynadığı film, 45 yıl önce bütün dünyada geniş yankı uyandırdı. Film, Sahabe-i kiramın çektiği eziyetleri ve İslamiyetin ilk yıllarındaki yayılışı üzerine yapılan en görkemli yapım olarak dünya sinema tarihine geçti.

    Filmde olaylar, Peygamber Efendimizin amcası Hazreti Hamza'nın çevresinde gelişiyordu. Filmde, Bilal-i Habeşi'nin okuduğu ilk ezana kadar, dönemle ilgili birçok hadise anlatılıyordu. Film geçtiğimiz yıllarda çizgi film olarak çocuklar içinde uyarlanmıştı.

    Çağrı filmi yenilenmiş haliyle yeniden vizyona giriyor #1

    YENİDEN VİZYONDA

    Çok sevilen Çağrı filmi yenilenerek yeniden izleyicilerle buluşacak. Film, 4 K olarak sinemaseverlerin beğeniisne sunulacak.


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