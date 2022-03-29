Çağrı filmi yenilenmiş haliyle yeniden vizyona giriyor

İslamiyet'in ilk yıllarını anlatan 1977 yapımı Çağrı filminin 4K olarak yenilenen kopyası, Türkçe dublaj ve altyazılı versiyonlarıyla tekrar vizyona giriyor.

Meşhur aktörler Anthony Quinn ve Irene Papas'ın başrolde oynadığı film, 45 yıl önce bütün dünyada geniş yankı uyandırdı. Film, Sahabe-i kiramın çektiği eziyetleri ve İslamiyetin ilk yıllarındaki yayılışı üzerine yapılan en görkemli yapım olarak dünya sinema tarihine geçti.

Filmde olaylar, Peygamber Efendimizin amcası Hazreti Hamza'nın çevresinde gelişiyordu. Filmde, Bilal-i Habeşi'nin okuduğu ilk ezana kadar, dönemle ilgili birçok hadise anlatılıyordu. Film geçtiğimiz yıllarda çizgi film olarak çocuklar içinde uyarlanmıştı.

YENİDEN VİZYONDA

Çok sevilen Çağrı filmi yenilenerek yeniden izleyicilerle buluşacak. Film, 4 K olarak sinemaseverlerin beğeniisne sunulacak.