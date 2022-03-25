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    Camilerin ramazan gerdanlıkları asılıyor

    İstanbul'un selatin camilerinden Süleymaniye'ye ramazan ayı dolayısıyla mahya asıldı.
    • AA
    • 25.03.2022 - 09:05
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    Camilerin ramazan gerdanlıkları asılıyor

    Ramazan ayı öncesinde, İstanbul'daki camilere mahyalar asılmaya başlandı. Vakıflar Genel Müdürlüğünün Taksim'deki atölyesinde mahya ustası Kahraman Yıldız ve ekibince hazırlanan mahyaların İstanbul'daki camilere asılması için çalışmalar sürüyor.

    Kahraman Yıldız ve ekibi öğle saatlerinde Süleymaniye Camisi'ne geldi. Ramazan boyunca değişik yazıların yer alacağı mahyanın iki minare arasına yerleştirilmesi için çalışma yapıldı.

    Yıldız, yaptığı açıklamada, mahyanın 450 yıllık Osmanlı sanatı olduğunu belirterek, "Mahya ramazan aylarında camilerimizin şenliğidir. Zamanında kandillerle mesajlar verilmiş. Biz de bu sanatı yürütüyoruz" dedi.

    Camilerin ramazan gerdanlıkları asılıyor #1

    Camilerin ramazan gerdanlıkları asılıyor #2

    BU SENENİN TEMASI: İMAN

    Yıldız; "Bu senenin teması 'iman, istikamet ve doğru'dur. Bunun doğrultusunda İstanbul Müftülüğünün vermiş olduğu sözler var. İstanbul camilerine bu sözleri asacağız. İstanbul'da 7, Edirne'de Selimiye ve Bursa'da Ulu Camii ile birlikte toplam 9 camiye mahya asacağız. Bugün Süleymaniye Camii'ne geldik. 'Allah için ne yaptın' diye mahyamızı asacağız. Her sene olduğu bu sene de ilk Eyüp Sultan Camisi'ne 'Hoş geldin oruç ayı' mahyasını astık. Ramazan boyunca 4, 5 yazı asılacak."


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