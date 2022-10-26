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Çanakkale İnkaya Mağarası'ında binlerce yıllık insan izi
İnkaya Mağarası kazılarında binlerce yıl öncesine ait insan izlerine ulaşıldı.
- 26.10.2022 - 10:31
Çanakkale'nin Çan ilçesindeki İnkaya Mağarası'nda devam eden kazı çalışmalarında Orta Paleolitik Dönemde (250 bin-50 bin yıl öncesine ait) bölgedeki çakmaktaşı ve sıcak su kaynakları nedeniyle yoğun bir insan yerleşiminin izlerine ulaşıldı.
Yeni bulgu
İHA'da yer alan habere göre; Çan'a bağlı Bahadırlı köyü sınırları içerisindeki İnkaya Mağarası, 2016 yılında Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Antropoloji Bölümü, Paleoantropoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Özer başkanlığında yapılan 'Muğla ve Çanakkale İlleri Yüzey Araştırması' sırasında bulundu.