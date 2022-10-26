Çanakkale İnkaya Mağarası'ında binlerce yıllık insan izi

İnkaya Mağarası kazılarında binlerce yıl öncesine ait insan izlerine ulaşıldı.

Çanakkale'nin Çan ilçesindeki İnkaya Mağarası'nda devam eden kazı çalışmalarında Orta Paleolitik Dönemde (250 bin-50 bin yıl öncesine ait) bölgedeki çakmaktaşı ve sıcak su kaynakları nedeniyle yoğun bir insan yerleşiminin izlerine ulaşıldı.

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