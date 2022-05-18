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    Cannes Film Festivali'nde gösterimi yapılacak dikkat çekici filmler

    Cannes Film Festivali dün yapılan törenle açıldı. Festivalde gösterime girecek 10 film, dikkatleri üzerine çekecek.
    • Haber Merkezi
    • 18.05.2022 - 09:42
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    Cannes Film Festivali'nde gösterimi yapılacak dikkat çekici filmler

    Bu yıl 75'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali, dün yapılan törenle kapılarını açtı. Birbirinden güzel filmlerin yarışacağı festival, bu yıl Ukrayna ve Rusya Savaşı gölgesinde başladı.

    Festival boyunca gösterime girecek 10 film, izleyicilerin dikkatini çekmeye aday. İşte o filmler ve konuları...

    Elvis

    Baz Luhrmann'ın filmi, efsane müzisyen Elvis Presley'nin hikayesini anlatıyor. Başrolde Austin Butler ve Tom Hanks var.

    The Natural History of Destruction

    Ukraynalı yönetmen Sergei Loznitsa, İkinci Dünya Savaşı sırasında gerçekleşen WG Sebald hava bombardımanının dehşeti hakkında çektiği belgeselle Cannes'a dönüyor.

    Cannes Film Festivali nde gösterimi yapılacak dikkat çekici filmler #1

    Crimes of the Future

    Yönetmen David Cronenberg'in filmi, insanların transhümanizme uyum sağlamak zorunda olduğu gelecekteki bir dünyayı anlatıyor.

    Showing Up

    Michelle Williams'ın başrolde yer aldığı Kelly Reichardt'ın yönetmenliğini üstlendiği film, hayatı yeni bir gösteriyle altüst olmak üzere olan bir heykeltıraşı konu alıyor.

    Stars at Noon

    Avrupalı sinema ikonu Claire Denis'in hayata geçirdiği film, Peter Weir'in The Year of Living Dangerously adlı sömürgecilik ıstırabını anlatan kitabından izler taşıyor.

    Cannes Film Festivali nde gösterimi yapılacak dikkat çekici filmler #2

    Broker Advertisement

    Japon yönetmen Hirokazu Kore-eda'nın ilk Kore dilindeki filmi, gerçek bir hikayeye dayanıyor. Film, insanların istenmeyen yeni doğan bebekleri bırakabilecekleri bebek kutularını anlatıyor.

    Cannes Film Festivali nde gösterimi yapılacak dikkat çekici filmler #3

    One Fine Morning

    Mia Hansen-Løve'nin yönetmenliğini üstlendiği filmin başrolünde Léa Seydoux var. Bekar bir anne olan Sandra'nın yaşlı babasına bakıcı bulmaya çalışırken eski bir arkadaşıyla yoğun bir ilişkiye başladığı filmin temelinde, sınır tanımayan tutku yatıyor.

    Men

    Film, tüm erkeklerin birbirine tuhaf bir şekilde benzediği ürkütücü bir İngiliz kırsalındaki huzursuzluğu anlatıyor.

    Cannes Film Festivali nde gösterimi yapılacak dikkat çekici filmler #4

    Silent Twins

    Polonyalı yönetmen Agnieszka Smoczyńska'nın filminde başrollerde Letitia Wright ve Tamara Lawrance yer alıyor ve ikiz kardeşleri canlandırıyor. Filmde birbirlerinden başka kimseyle konuşmayan, 'outsider art' (ham sanat) romanları yazan kardeşler, sonunda kundakçılık ve hırsızlıktan Broadmoor psikiyatri hastanesine gönderiliyor.

    Cannes Film Festivali nde gösterimi yapılacak dikkat çekici filmler #5

    Paris Memories

    Virginie Efira'nın başrolde yer aldığı Alice Winocour imzalı dramada, Paris'te bir barda terörist saldırıya yakalanan bir kadının yaşadığı ruhsal sorunlarla, parçalanmış hatıralarla boğuşması ve geçmişini yeniden inşa etmek için kararlı bir girişimde bulunması anlatılıyor.

     


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