Cannes Film Festivali'nde gösterimi yapılacak dikkat çekici filmler

Cannes Film Festivali dün yapılan törenle açıldı. Festivalde gösterime girecek 10 film, dikkatleri üzerine çekecek.

Bu yıl 75'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali, dün yapılan törenle kapılarını açtı. Birbirinden güzel filmlerin yarışacağı festival, bu yıl Ukrayna ve Rusya Savaşı gölgesinde başladı.

Festival boyunca gösterime girecek 10 film, izleyicilerin dikkatini çekmeye aday. İşte o filmler ve konuları...

Elvis

Baz Luhrmann'ın filmi, efsane müzisyen Elvis Presley'nin hikayesini anlatıyor. Başrolde Austin Butler ve Tom Hanks var.

The Natural History of Destruction

Ukraynalı yönetmen Sergei Loznitsa, İkinci Dünya Savaşı sırasında gerçekleşen WG Sebald hava bombardımanının dehşeti hakkında çektiği belgeselle Cannes'a dönüyor.

Crimes of the Future

Yönetmen David Cronenberg'in filmi, insanların transhümanizme uyum sağlamak zorunda olduğu gelecekteki bir dünyayı anlatıyor.

Showing Up

Michelle Williams'ın başrolde yer aldığı Kelly Reichardt'ın yönetmenliğini üstlendiği film, hayatı yeni bir gösteriyle altüst olmak üzere olan bir heykeltıraşı konu alıyor.

Stars at Noon

Avrupalı sinema ikonu Claire Denis'in hayata geçirdiği film, Peter Weir'in The Year of Living Dangerously adlı sömürgecilik ıstırabını anlatan kitabından izler taşıyor.

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Japon yönetmen Hirokazu Kore-eda'nın ilk Kore dilindeki filmi, gerçek bir hikayeye dayanıyor. Film, insanların istenmeyen yeni doğan bebekleri bırakabilecekleri bebek kutularını anlatıyor.

One Fine Morning

Mia Hansen-Løve'nin yönetmenliğini üstlendiği filmin başrolünde Léa Seydoux var. Bekar bir anne olan Sandra'nın yaşlı babasına bakıcı bulmaya çalışırken eski bir arkadaşıyla yoğun bir ilişkiye başladığı filmin temelinde, sınır tanımayan tutku yatıyor.

Men

Film, tüm erkeklerin birbirine tuhaf bir şekilde benzediği ürkütücü bir İngiliz kırsalındaki huzursuzluğu anlatıyor.

Silent Twins

Polonyalı yönetmen Agnieszka Smoczyńska'nın filminde başrollerde Letitia Wright ve Tamara Lawrance yer alıyor ve ikiz kardeşleri canlandırıyor. Filmde birbirlerinden başka kimseyle konuşmayan, 'outsider art' (ham sanat) romanları yazan kardeşler, sonunda kundakçılık ve hırsızlıktan Broadmoor psikiyatri hastanesine gönderiliyor.

Paris Memories

Virginie Efira'nın başrolde yer aldığı Alice Winocour imzalı dramada, Paris'te bir barda terörist saldırıya yakalanan bir kadının yaşadığı ruhsal sorunlarla, parçalanmış hatıralarla boğuşması ve geçmişini yeniden inşa etmek için kararlı bir girişimde bulunması anlatılıyor.