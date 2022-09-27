Carmen operası, 15 yıl sonra yeniden AKM'de sahnelenecek

Dünya genelinde en çok sahnelenen operaların başında gelen Carmen, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında, 1 Ekim'de Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sanatseverlerle buluşacak.

Fransız besteci Georges Bizet'nin imzasını taşıyan eser, İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek. Prosper Merimee'nin aynı isimli romanından yola çıkılarak hazırlanan oyunun librettosunu Ludovic Halevy ve Henri Meilhac kaleme aldı.

Eleştirlere maruz kaldı

İlk kez 1875'te Paris'te sahnelendiğinde sert eleştirilere maruz kalan Carmen operası, Georges Bizet'nin vefatından sonra dünya çapında ün kazandı. İtalyan rejisör Vincenzo Grisostomi Travaglini'nin sahneye koyduğu operada orkestrayı Zdravko Lazarov yönetecek.

AA'da yer alan habere göre; İspanya'nın Sevilla şehrinde 1830'lu yıllarda geçen operanın hikayesi ise şöyle..

"Eserin baş kahramanı güzel, ateşli ve herkesin aklını kolayca başından alan ve bir tütün fabrikasında işçi olarak çalışan çingene genç kız Carmen'dir. Carmen, asker Don Jose'den çok etkilenir ve onu cezbederek ait olduğu saygın hayattan koparıp kendisiyle beraber dağlarda yaşamaya ikna eder. Ancak bir süre sonra Carmen'in aşkı bitmiştir ve hayatına yeni biri girmiştir. Don Jose'nin ise onun için bunca sıkıntıyı göze aldığı kadını kolayca bırakmaya hiç niyeti yoktur."