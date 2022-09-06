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    Çatalhöyük'te 8 bin 200 yıllık inanç yapısı

    Anadolu'da ve dünyada ilk kentleşme modellerinden olan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Çatalhöyük'teki kazıların 30. sezonunda, 8 bin 200 yıllık inanç yapısı ortaya çıkarıldı.
    • 06.09.2022 - 15:45
    • Güncelleme : 06.09.2022 - 16:22
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    Çatalhöyük'te 8 bin 200 yıllık inanç yapısı

    9 bin yıllık Çatalhöyük Neolitik Kenti'nde höyüğün doğu eteğinde çalışmalarını sürdüren kazı ekibi, yaklaşık 30 metrekarelik özel bir dini yapıya ulaştı.

    Kazı Heyeti Başkanı, Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Umut Türkcan, AA muhabirine, geçen yıl kuzey höyükte yeni bir mahalle ve sokak bulunduğunu, bu alanda kazıların devam ettiğini hatırlattı.

    Polonya'daki Poznan Üniversitesi Prehistorya Enstitüsü öğretim üyesi Prof. Dr. Arkadiusz Marciniak'ın 2018'de güney höyüğün doğu alanında çalışmalara başladığını, Çatalhöyük'ün son dönemlerinden izler barındıran alanın bu yıl bir sürpriz verdiğini söyledi.

    Çatalhöyük te 8 bin 200 yıllık inanç yapısı #1

    "Daha detaylı bakacağız"

    Türkcan, 1960'larda ilk dönem kazılan 150 yapıdan 48'inin "shrine" adı verilen kült veya inanç yapıları olduğunu belirterek, "1960'lardan beri 2008'e kadar bu yapılardan herhangi birini görmemiştik. 2008'de kuzey alanda 'Bina 77' vardı. Yaklaşık 30 metrekare olan bir yapının içinde duvar resimleri, kabartmalar vardı ve o yapının özel olarak örtüldüğünü biliyoruz. Boğa başları ve sunaklar vardı. Bu alanı şimdi özel tekniklerle koruma altına alıyoruz. Önümüzdeki sene bunu daha detaylı inceleyeceğiz." dedi.

    Çatalhöyük te 8 bin 200 yıllık inanç yapısı #2

    Çatalhöyük te 8 bin 200 yıllık inanç yapısı #3

    "İbadet geleneğinin devamını göstermesi açısından önemli"

    Son bulunan tapınağın Çatalhöyük'te ibadet geleneğinin devamını göstermesi açısından önemli olduğunu vurgulayan Türkcan, tapınakta bir sunak alanı, boğa başlarıyla süslenmiş sekiler, emekleyerek geçilen dar özel girişler, duvar resimleri ve kabartmalar bulunduğunu dile getirdi.

    Türkcan, bölge terk edilirken alanın Çatalhöyüklüler tarafından doldurulduğu için oldukça sağlam olduğuna dikkati çekerek, "Çatalhöyük'te kazılar iki farklı alanda yapılıyor. Çatalhöyük'te çözülmemiş birtakım sorular var. 'Niye kuzeyde, yeni bir yerleşime ihtiyaç duymuşlar ve niye terk etmişler?' Bunu anlamaya çalışıyoruz. Sokaksızlık olgusu vardı, geçen sene bir sokak bulduk. Bu 14 hektarlık alandaki yerleşmenin en geniş zamanda 7 bin kişiyi aşan bir yerleşme olduğunu düşünüyoruz. 61 yıldır yüzde 6 ila 10'unun kazıldığını düşünürsek çıkan mezar sayısı 830. Bunu 9-10 ile çarparsak sayı çıkacak gibi." diye konuştu.


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