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    Çayönü'nde sandık tipi 3 yeni mezar daha bulundu

    Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde neolitik dönemin izlerini taşıyan Çayönü Höyüğü'nde yürütülen arkeolojik kazılarda, sandık tipi 3 yeni mezar gün ışığına çıkarıldı.
    • 31.08.2022 - 12:37
    • Güncelleme : 31.08.2022 - 12:57
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    Çayönü'nde sandık tipi 3 yeni mezar daha bulundu

    Göçebelikten yerleşik yaşantıya, avcılık ve toplayıcılıktan üreticiliğe geçilip tarıma ilk başlanılan yerler arasında bulunan höyük, yaklaşık 10 bin yıl önceye tarihlenmesiyle sadece bölge değil, dünya uygarlık tarihi için de büyük önem taşıyor.

    1964 yılında başlatılan, 1991'de güvenlik nedeniyle ara verilen ve 7 yıl önce yeniden başlatılan arkeolojik kazılar, Prof. Dr. Aslı Erim Özdoğan'ın başkanlığındaki ekip tarafından yürütülüyor.

    Ulaşılan sandık tipi mezar sayısı 4'e yükseldi

    AA'da yer alan habere göre; içinde 400'den fazla bireye ait kemik ve kafatasının depolandığı "Kafataslı Yapı", mozaikli yapı "Terrazo Binası"nın gün ışığına çıkarıldığı höyükte, ilki geçen yıl bulunan sandık tipi mezarın bu yıl yenilerine ulaşıldı.

    Alanda titizlikle yürütülen kazı çalışmalarında sandık tipi 3 yeni mezar bulundu.

    Çayönü nde sandık tipi 3 yeni mezar daha bulundu #1

    Çayönü nde sandık tipi 3 yeni mezar daha bulundu #2

    Çalışmalar sürüyor

    Uzman ekip tarafından mezarlardan en büyüğünün kapağı bugün açıldı. Mezarın toprak dolgusu ile güçlendirildiği görüldü. Mezar içerisindeki cesedin korunması amacıyla yapılan dolgu, antropolog ve arkeologlarca hassasiyetle süpürülerek incelenecek.

    Çayönü nde sandık tipi 3 yeni mezar daha bulundu #3

    Çayönü nde sandık tipi 3 yeni mezar daha bulundu #4

    Çayönü nde sandık tipi 3 yeni mezar daha bulundu #5

    Antropologlar inceleyecek

    Kazı başkanı Prof. Dr. Özdoğan, gazetecilere, iki farklı zaman dilimine yönelik çalışma yürüttüklerini, bunların çanak çömlekli neolitik ve İlk Tunç Çağı olduğunu belirtti.

    Geçen yıl yapılan çalışmalarda milattan önce 3 bininci yıllara ait olan bir yapı ve eklentilerini tespit ettiklerini anlatan Özdoğan, "Bu yapının kuzey devamını bu sene araştırdık. Aynı zamanda geçen yıl bir sandık tipi mezarımız vardı." dedi.


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