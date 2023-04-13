Cervantes'in Don Kişot romanından seçilen bölümler sahneye taşınacak İspanyol romancı Miguel de Cervantesi'in ünlü romanı olan Don Kişot'tan seçilen bazı önemli bölümler, Atatürk Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.

AA

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Miguel de Cervantes'in Don Kişot romanından seçilmiş bazı bölümlerin yer aldığı eser, 19 ve 20 Nisan'da Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenecek. ilk kez 1869'ta Moskova'da Bolşoy İmparatorluk Tiyatrosu'nda sahnelenen bale, müziklerindeki melodi zenginliği ile klasik bale dünyasının önemli eserlerinden biri olarak biliniyor.

Don Kişot'u bilirsiniz, hani şu ince-uzun, sakallı, şövalye romanları okuya okuya sonunda şövalye olmaya özenen roman karakteri. Dulcinea del Toboso'ya aşıktır, kendi gibi zayıf, çelimsiz Rocinante adlı bir atı vardır.

Yel değirmenine savaş açan aşık

Seyisi-yardımcısı-dostu Sanço Panza ile atışır sık sık. İşte yel değirmenlerine savaş açan bu aşık, yaşlı şövalye, Miguel de Cervantes Saavedra'nın yazdığı bu romanın başkahramanıdır.

Sahneye konulacak

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) tarafından sahneye konulan "Don Kişot" balesi, Atatürk Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.