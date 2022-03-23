Çeşme'de 7 asırlık cami ayağa kaldırılıyor

Çaka Bey tarafından İzmir'in Çeşme ilçesine yaptırıldığı rivayet edilen ve büyük bölümü yok olan 700 yıllık tarihi cami, restorasyon ve güçlendirme çalışmaları sonrası yeniden ibadete açılacak.

İzmir'in Çeşme ilçesine yaklaşık 3 kilometre doğusundaki Çaka Bey Mahallesi Mağara mevkisinde yer alan ve deniz seviyesinden birkaç yüz metre yükseklikte engebeli bir arazi üzerine kurulan tarihi Çeşmeköy çevresindeki tepelerden Çeşme ve Ilıca koyları görülebiliyor.

Köyde o dönemdeki yapılardan tamamına yakını temel seviyesine kadar yıkık durumda. Kısmen ayakta kalabilen "İzmir fatihi" Çaka Bey tarafından yapıldığı rivayet edilen "Çakabey Külliyesi" ve "İsmail Obası Camisi" olarak da anılan cami için 2020'nin Ekim ayında kurtarma çalışmaları başlatıldı.

İBADETE AÇILACAK

Titiz bir çalışmayla ayağa kaldırılması hedeflenen caminin 1,5 yıl içinde tamamlanıp, yıllar sonra yeniden ibadete açılması amaçlanıyor.