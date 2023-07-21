CHP'li belediyenin heykel festivali: 8 ülkeden heykeltraş katıldı İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Büyükçekmece Belediyesi’nin birlikte düzenlediği Uluslararası Heykel Sempozyumu kapsamında 8 ülkeden katılan heykeltraşlar özgürlük ve demokrasi temalı heykeller yapacak.

DHA

CHP belediyeleri bünyesinde bir heykel organizasyonu daha kapıları açtı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Büyükçekmece Belediyesi’nin ortak organizasyonu olan Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali kapsamında Uluslararası Heykel Sempozyumu başladı.

Sempozyuma İspanya, İran, Almanya, Kosova, Bulgaristan, Estonya, Polonya ve Türkiye’den 9 sanatçı katılıyor.

Festival sonunda eserlerini tamamlamış olan heykeltıraşların şekillendirdiği mermer bloklar, kentin estetiğine uygun olarak, Büyükçekmece ilçesinin farklı noktalarında sergilenecek.

Tema; bağımsızlık, özgürlük ve demokrasi

Uluslararası Heykel Sempozyumu’nun Kreatörü Nurettin Bektaş, Cumhuriyet’in 100’üncü yılı nedeniyle bağımsızlık, özgürlük ve demokrasi temasının belirlendiğini ifade ederek şunları açıklamayı yaptı:

İBB ve Büyükçekmece Belediyesi’nin ortak organizasyonu

“Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Başkanıyım. Buraya İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Büyükçekmece Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği Uluslararası Heykel Sempozyumu’nu düzenlemek üzere kreatörlük görevini üstlendim. Burada bugün yapacağımız şey bu sene Cumhuriyetin 100’üncü yılı dolayısıyla konseptli bir çalışma yapacağız. Bağımsızlık, özgürlük ve demokrasi konulu bir konseptle 7 yabancı, 2 Türk toplam dokuz sanatçısıyla birlikte heykel sempozyumunda toplam 9 tane heykel yapacağız. Önemli bir şey yapıldığını düşünüyorum. Dünyada bu kadar uzun süredir sürdürülen çok başarılı festivallerden birisi olduğunu düşünüyorum.”

"İlk günlerimizden çok zevk aldık"

Uluslararası Heykel Sempozyumu’na katılan heykeltraşlar festival ve eserleri ile ilgili olarak şunları söyledi:

İmdat Avcı: “24’üncü Büyükçekmece Festivali’ne İstanbul’dan katılıyorum. Burada şu anda Cumhuriyetin 100’üncü yılına bir gönderme yapacak heykel projesiyle katılıyorum. Her sene düzenlenen bu festivalin insanlara sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini dilerim’’

Butrint Morina: “Kosovalıyım. Büyükçekmece çok arkadaş canlısı bir yer. İlk günlerimizden çok zevk aldık. Öncelikle, Türkiye Cumhuriyeti’nin yıl dönümü için yapılan bu festivalin parçası olduğumuzdan çok mutluyuz. Bunlar ilk günler ve her şey iyi organize edilmiş gözüküyor. Umarım sonuna kadar zevkli geçirmeye devam ederiz” diye konuştu. "

Roland Höft: “Almanya’dan geliyorum ve profesyonel bir heykeltıraş ve sanatçıyım. Çok fazla denizi, iyi, taşı ve iyi insanı olan harika bir yer. Festival daha yeni başladı ama güzel bir yerde çalışıyoruz. Taşlar mükemmel, yemekler iyi ve birçok iyi arkadaşla tanışıyorum. Festival mükemmel” dedi.