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    Chris Rock'a tokat atan Will Smith: İnsanlar filmimi izlemezse anlayışla karşılarım

    Komedyen Chris Rock'a tokat atan ödüllü oyuncu Will Smith, yeni bir açıklama yaptı. Smith, "İnsanlar filmimi izlemese anlayışla karşılarım" dedi.
    • 29.11.2022 - 15:35
    • Güncelleme : 29.11.2022 - 15:45
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    Chris Rock'a tokat atan Will Smith: İnsanlar filmimi izlemezse anlayışla karşılarım

    94'üncü Oscar Ödülleri’nde sahneye çıkarak komedyen Chris Rock'a tokat atan Will Smith, yeni filmi Emancipation’ın basın turunda, Oscar hadisesinin filmine gölge düşürmesinden korktuğunu söyledi.

    Smith, o geceyle ilgili konuşurken öfkesine yenik düştüğünü ve kontrolünü kaybettiğini söyledi. Smith, "İnsanlar filmlerimi izlemezse anlayışla karşılarım." diye konuştu.

    Anlayışla karşılarım tepkisi

    Başrolünde yer aldığı Emancipation filmi hakkında konuşan Smith, insanların filmi izlemek konusunda kararsız kalmalarını anlayışla karşıladığını belirtti.

    Aktör, filme emek veren çalışanların kendisi yüzünden cezalandırılmamasını umduğunu da söyledi.

    Chris Rock a tokat atan Will Smith: İnsanlar filmimi izlemezse anlayışla karşılarım #1

    "Korkunçtu"

    Ödül töreni hakkında konuşan Smith, “Tahmin edebileceğin gibi korkunçtu. Tüm kontrolümü kaybettim. O gece bir şeyler yaşıyordum. Bu tabii ki davranışımı haklı çıkarmıyor. Aklımda birçok şey vardı. Attığım tokat, babasının annesini dövmesini izleyen küçük bir çocuk gibiydi. Böyle biri olmak istemem." dedi.


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