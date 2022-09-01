Çizimlerini beğenmediği için milyonluk tabloya göz çizen bekçiye ceza

Rusya'da bekçilik yapan Aleksandr Vasilyev adlı görevli bir müzede sergilenen milyonluk tabloya göz çizerken yakalanmasının ardından bekçiye verilen ceza da belli oldu.

Sovyetler Birliği’nin önde gelen sanatçılarından Anna Leporskaya’ya ait Üç Figür isimli tabloya tükenmez kalemle göz çizerek gündem olan Rus güvenlik görevlisinin alacağı ceza belli oldu.

Aleksandr Vasilyev adlı görevli, psikiyatrik yardım alacak ve 180 saatlik kamu hizmeti yapacak.

"Ben bir ahmağım"

63 yaşındaki Alexander Vasiliev, o gün yaşananları ve tabloya neden göz çizdiğini kamuoyunu ile paylaşmıştı. Yaklaşık 800 bin dolarlık tabloya zarar veren Vasiliev, "Yaptığım için tam bir ahmağım"dedi.

"Çizimleri beğenmedim"

Ekaterinburg gazetesi E1’e konuşan Vasiliev, "Açıkçası o sergideki tabloları ve çizimleri hiç beğenmemiştim. Kötü bir izlenim bırakıyorlardı ve onlara bakmamaya çalışıyordum. İnsanların bu tablolara nasıl tepki verdiğini izledim" diye konuştu.