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    Çocuklar kültürlerini Anadolu'dan masallarla öğreniyor

    Erzurum'daki masal evini ziyaret eden çocuklar "Kırmızı Başlıklı Kız" ve "Rapunzel" yerine dinledikleri Anadolu'dan masallarla hem kültürlerini öğreniyor hem de eğlenceli zaman geçiriyor.
    • AA
    • 19.03.2022 - 13:18
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    Çocuklar kültürlerini Anadolu'dan masallarla öğreniyor

    Anadolu Masalları Projesi kapsamında Erzurum'da açılan Anadolu Masal Evi'nden faydalanan her yaş grubundan çocuklar, kültürlerini Anadolu'ya özgü masalları dinleyerek öğreniyor.

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Türkiye Milli Komisyonu iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında Gazi Ortaokulu bahçesindeki tarihi binada açılan masal evinden her yaş grubundan çocuklar faydalanabiliyor.

    MASAL ANLATIMLARI

    Çocukların hayat becerileri ile sosyal ve duygusal gelişimlerine katkı sağlaması amacıyla kentte faaliyetlerine başlayan masal evinde, anaokulundan lise düzeyine kadar öğrenim gören tüm çocuklar için masal anlatımları, atölye, ebru sanatı, türkü ve resim çalışmaları ile vantrilok gösterisi yapılıyor.

    Çocuklar kültürlerini Anadolu dan masallarla öğreniyor #1

    EĞLENME VE ÖĞRENME BİR ARADA

    Öğretmenleri ve aileleriyle masal evini ziyaret edebilen çocuklar "Kırmızı Başlıklı Kız" ve "Rapunzel" yerine dinledikleri Anadolu'dan masallarla hem kültürlerini öğreniyor hem de eğlenceli zaman geçiriyor.


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