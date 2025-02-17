Çocuklara yönelik özel gösteriler

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Soner Satı'nın sanat yönetmenliğinde, Oya Hazer'in sanatsal yaklaşımıyla, koreografisini Hande Şuvak ve Sinem Satı'nın gerçekleştirdiği 3 farklı gösteri, Ankara Devlet Sahne Sanatları Çocuk Akademisi çocuk dansçılarınca sahneye konulacak.

Dansın Perileri, dans etmeyi seven küçük bir perinin, iyi bir dansçı olabilmek için dans perilerinden yardım istemesiyle başlıyor.

Şirin Düşler adlı müzikal, teknoloji bağımlısı olan, arkadaşlarıyla iletişim kurmakta zorlanan ve haliyle yalnızlaşan Şirin'in, Bilge ile çıktığı masalsı yolculukta, sanatın muhteşem dünyasını tanımasıyla değişen yaşamını ve teknoloji bağımlılığından kurtulmasını konu alıyor.

7 PAMUK PRENSES VE 1 CÜCE

7 Pamuk Prenses 1 Cüce'de ise izleyiciler, dans etmeyi seven, engelli Pamuk Prenses ile kraliçe tarafından akıllı olduğu için saraydan kovulan cüce Mavi Prens'in, tüm engelleri aşarak mutlu olmalarına tanıklık edecek.