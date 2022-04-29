Çok mantıklı: Sinema koltukları neden kırmızıdır

Çok mantıklı: Sinema koltukları neden kırmızıdır

Renklerin algı ve psikoloji üzerindeki etkileri bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Siz de "sinema salonlarındaki koltuklar neden kırmızı" diye düşünenlerdenseniz, detaylar haberimizde...

Hangi şehire giderseniz gidin, sinemaya girdiğinizde sizi kırmızı koltuklar karşılayacaktır.

Yalnızca sinema değil, opera, tiyatro, konser ve diğer sanat etkinliklerinde de kırmızı koltukları görmeniz mümkündür.

Geçmişten günümüze, kültür sanat etkinliklerinin gerçekleştirildiği ortamlarda kırmızı koltuklar adeta bir sembol haline gelmiştir.

Genellikle alışveriş merkezlerinde, yemek katlarında, restoranların amblemlerinde görmeye alışık olduğumuz kırmızının anlamını "daha dikkat çekici" diye düşünürüz.

Kırmızı, özellikle duyu tesirinde, dalga boyu en uzun olan ve mutluluk verici renk olarak adlandırılır. Kalp basıncı ile birlikte koku duyusunu da tetiklediği, pek çok klinik gözlemle ortaya konulmuştur. Bu anlamda uyarıcı bir renk olarak adlandırılabilir.

Peki sinema zaten karanlık bir ortam iken, neden kırmızı koltukların tercih edildiğini hiç düşündünüz mü...

Sinema koltuklarının kırmızı olmasının nedeni hem biyolojik, hem fizyolojik, hem de psikolojik...

Sinema koltukları kırmızı çünkü:

İnsan beyni düşük ve yüksek ışıkta renkleri farklı algılar. Bulunduğumuz ortamda ışık azaldıkça etrafımızdaki renkleri mavi görmeye eğilimliyizdir. Düşük ışıkta görmeyi kaybettiğimiz ilk renk ise kırmızıdır. Bu yüzden sinema salonlarındaki koltuklar kırmızı renktedir.

Işıklar kapandığında koltuklar da yok olsun ve bize daha iyi bir izleme deneyimi sunulsun amacı güdülerek dizayn edilmiştir.