Çorum'da 200 bin yıla dayanan yeni veriler bulundu

Çorum Tarih Öncesi Yüzey Araştırması Projesi kapsamındaki araştırmalarda bulunan kesici ve delici alet parçalarının, Orta Paleolitik Dönem'e ait olduğu belirlendi.

Çorum'da Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle Hitit Üniversitesi Arkeoloji Bölümünce yürütülen Çorum Tarih Öncesi Dönem Yüzey Araştırması Projesi kapsamında yapılan araştırmalarda, Orta Paleolitik Dönem'den izler bulundu. Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Mehmet Ozan Özbudak'ın başkanlığında uzman arkeolog, akademisyen ve öğrencilerden oluşan ekip, 2020 yılında saha çalışmalarına başladı.

Çorum Belediyesi ve Hitit Üniversitesi'nin finansal desteğiyle merkez ilçe bölgesinde araştırmalarına yoğunluk veren ekip, yaklaşık 40'ı daha önceden bilinen 237 noktada genellikle çakmak taşından yapılmış kesici ve delici aletlere ait parçalar buldu.

"200 bin yıla varan veriler bulduk"

AA'da yer alan habere göre; Anadolu'nun arkeolojik açıdan zengin bir bölge olduğuna dikkati çeken Özbudak, "Anadolu'daki en eski insan kültürüne ait izler 1 milyon yıla kadar ulaşmakta. Özellikle Niğde'deki Kaletepe, Konya'daki Dursunlu gibi yerleşmelerden bunları biliyoruz. Bizim araştırmamızda şimdilik 200 bin yıla kadar ulaşan veriler bulduk." dedi.