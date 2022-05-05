CSO'da ritim sesleri yankılanacak

16. Uluslararası Vurmalı Çalgılar Festivali kapsamında yarın Büyük Salon'da düzenlenecek konserde, klasik ve popüler eserlerin vurmalı çalgı uyarlamaları seslendirilecek.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda (CSO), 16. Uluslararası Vurmalı Çalgılar Festivali kapsamında, klasik ve popüler eserlerin vurmalı çalgı uyarlamalarından oluşan konser düzenlenecek.

CSO sanatçısı Dinçer Özer'in, Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliğinde 2007'den beri çocuk ve gençlerin kendilerini ifade edecekleri sanat ortamına ulaşmaları, zamanlarını iyi alışkanlıklar edinerek sanatla geçirmeleri amacıyla düzenlediği Vurmalı Çalgılar Festivali kapsamında, ocak ayından beri çeşitli etkinlikler yürütülüyor.

Klasik eserler çalınacak

Festival kapsamında, CSO Büyük Salon'da yarın akşam, klasikten popülere temasıyla konser düzenlenecek. Klasik ve popüler eserlerin vurmalı çalgılar uyarlamalarına yer verilecek konserde, sanatçı Soner Özer'in vurmalı çalgılar için bestelediği iki eser de ilk kez müzikseverlerin beğenisine sunulacak. Dinçer Özer şefliğindeki anlatımlı konseri, Devlet Tiyatrosu sanatçısı Suat Karausta sunacak.