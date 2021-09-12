Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şiir yazmadığını ancak şiir okuduğunu belirterek, 'Eşimle şiir gibi bir yaşamımız var' dedi. Erdoğan gençlere, şiiri hayatlarının bir parçası yapmalarını önerdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş ‘Yedi Güzel Adam Müzesi’nde gerçekleştirilen ‘Gençlerle Şiir Gecesi’ programına katıldı.

Programda gençlere şiir okuyan Erdoğan, gençlerin sorularını da yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, programda gençlerle anılarını da paylaştı.

ERDOĞAN, ESPRİLİ YANITLARIYLA GENÇLERİ GÜLDÜRDÜ

Programda zaman zaman duygu dolu anlar yaşayan Erdoğan, gençlerin sorularına verdiği esprili yanıtlarla katılımcıları güldürdü. Programda Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Neşet Ertaş’a ait bir türküyü seslendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şiir gecesinde gençlerle buluştu-Video

"ŞİİR GİBİ KONUŞUN, ŞİİR GİBİ YAŞAYIN"

Gençlerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere şiir okumaları tavsiyesinde bulunarak, “Bizim de ilk gençlik yıllarımızdan itibaren hayatımız hep edebiyat ve şiir içinde geçmiştir. Şiiri yazmak kadar okumanın da bir sanat olduğuna inanıyorum, siyaset hayatımızda, hitabetimizin gelişmesinde büyük katkısı vardır. Sizler internetin, bilgisayarın ve akıllı telefonların tüm dünyayı kolayca önünüzü açtığı bir çağda yaşıyorsunuz bilgi ne kadar çok, eğlence ne kadar sınırsız dijital oyunlar ne kadar cazip olursa olsun edebiyatın ve bilhassa şiirin yerini dolduramayacağını düşünüyorum. Davamızı yüreklere nakşetmenin en etkili yolu bana göre şiirdir. Sevgimizi kalpten kalbe aktarmanın en çarpıcı ilacı hala şiirdir. Duygularımızı, ete kemiğe büründürmenin en kestirme yöntemi hala şiirdir. Ruhumuzu dinlendirmenin de harekete geçirmenin de teskin etmenin de en güzel yolu hala şiirdir. Bunun için sizlere diyorum ki, şiir okuyun, şiir yazın, şiir dinleyin yani şiir gibi konuşun, şiir gibi yaşayın" dedi.

"RUHUNUZU KUŞATAN ŞAİRLERİN ŞİİRLERİNİ, KALBİNİZDE MUHAFAZA EDİN"

"Türkiye’nin gençlerini küresel projelerin dolgu malzemesi yapmak isteyenlere karşı en güçlü direnişi vereceğimiz alanlardan biri şiirdir" diyen Erdoğan, "Sizlere şu şairi bu şairi mutlaka okuyun demeyeceğim, sizlere her şairi mutlaka okuyun ama sizin ruhunuzu, insana ve dünyaya dair hissiyatınızı kuşatan şairlerin şiirlerini kalbinizin en güzel köşesinde muhafaza edin diyorum" ifadelerini kullandı.

"BÜTÜN MESELE, YAŞAYARAK OKUMAK VE DİNLETMEK"

Mehmet Akif Ersoy’un bir şiirinin kendisinde derin hatıraları olduğunu anlatan Erdoğan anısına dair, "Öğrencilik yıllarımda liselerarası şiir okuma yarışması vardı ve şiir okuma yarışmasında ben de edebiyat hocamın tavsiyesi üzerine rahmetli Prof. Dr. Osman Öztürk bana bu şiiri okumamı tavsiye etmişti. Asım’ın Nesli içinden bir bölüm. Bu şiirle orada birinci oldum ama şiire başlarken Kadıköy Meslek Lisesi’nde oluyor yarışma. O zamanlar kaynana zırıltısı diye çevrilen bir insanların gençlerin özellikle eğlendiği bir zırıltı vardır. Öğrencilerin ellerinde o zaman o var. Bana şiiri okutmamak için ellerinden geleni yaptılar. Baktım ki bırakmayacaklar. Jüri de güçlü bir jüri. Mikrofonu yere koydum mikrofonsuz şiiri okumaya başladım. Bu defa şiiri bitirdim aynı salon tam tersine döndü. Bir alkış tufanı ve o alkış tufanıyla birlikte jüri açıklamayı yaptıktan sonra benim birinciliğimi orada ilan etti. Bütün mesele yaşamak, yaşayarak okumak ve ondan sonra dinletmek. Hamdolsun yazmadım ama okudum" şeklinde konuştu.

"BU 7 GÜZEL ADAMA BİRER FATİH OKUYALIM"

Kendi seslendirdiği şiirin dinletisinden sonra konuşan Erdoğan, 9 şiirin yer aldığı kasetin o zaman 1.5 milyon sattığını ve rekor olduğunu belirtti.

Gelirinin malum yerlere verilmesini söylediğini ifade eden Erdoğan, “Ve burada sağ olsun bizim İbrahim Sadri o da bana bu kasetin doldurulmasında ve stüdyoda menajerliği de o yapmıştı. Onu da biliyorsunuz şiir okumada mahirdir. İbrahim benim o yıllarda çok sevdiğim kardeşlerimden birisiydi. Bütün hazırlıkları da o yapmıştı. Ve o 9 şiiri de birlikte seçmiştik. Ondan sonra da şiirleri beraber okumuştuk. Erdem abinin bu şiiri çok duygulu bir şiir. Hele kadını tasviri çok başka. Gelin hep beraber bu 7 güzel adama birer Fatiha okuyalım” dedi.

"ŞİİRLERİYLE GENÇLİĞE YÖN VERDİLER"

Kahramanmaraşlı şairlerden ‘7 güzel adam’ hakkında da konuşan Erdoğan, şairlerden 1 tanesinin hayatta olduğunu ve diğerlerinin de rahmetli olduğunu belirterek, her bir şairin düşünce coğrafyalarına ve fikir hayatlarına çok ciddi zenginlikler kattıklarını vurguladı.

Rasim Özdenören’in hayatta olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Rasim abi hayatta ve köşe yazarlığına devam ediyor. Mesela Rasim bey devlet planlama teşkilatımızda görevler yaptı. Ve sadece tabi şiirleriyle değil aynı zamanda fikri noktada da çok ciddi yazıları oldu. Yaşamlarında da örneğin Cahit abi tevazünün adeta bir örneği bir timsali idi. Ve sadece şiir olarak değil dediğim gibi aynı zamanda devletin yapısı içerisinde de yer aldılar. Erdem bey aynı şekilde. Bu şekilde konferanslarıyla, şiirleriyle gerçekten gençliğe yön verdiler. Bizde onlardan çok feyz aldık çok istifade ettik. Onların bu vermiş oldukları yön bize farklılıklar getirdi. Mesela üstat Necip Fazıl Kısakürek bunlardan bir tanesiydi. Ben üstadın epeyce spikerliğini, takdimliğini yaptım. Ve aramızda bu spikerliğini yaptığımız dönemlerde çok hoş sohbetler oldu. Ve tabii onu tanımak o da bana ayrı bir zenginlik kazandırdı. Onu benden önce tanıyanların bana aktardıkları bana ayrı bir zenginlik kattı. Tabi bunlarla birlikte bizim ülkenin ufkuna bakışımız da değişti. Rabbim mekanlarını cennet eylesin. İnşallah eserleriyle siz genç kardeşlerim okumak suretiyle hem nesirde hem şiirde bunlardan istifade etmek suretiyle sizlerde geleceği buna göre yönlendirirseniz inanıyorum ki sizler bizim için ayrı bir zenginlik olursunuz" ifadelerini kullandı.

"EŞİMLE ŞİİR GİBİ BİR YAŞAMIMIZ VAR"

Şiir yazmadığını ancak şiir okuduğunu anlatan Erdoğan, “Eşimleyse şiir gibi bir yaşamımız var” dedi.

"20 YILDA 5.4 MİLYAR AĞAÇ DİKTİK"

Orman yangınları sonucunda yanan bölgelere otel yapılacağı ya da o bölgelerin imara açılacağı söylentisinin ‘Yalan terörü’ olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bunların tabii hepsi yalan. Benim yalan terörü diye ifade ettiğim, bu yalan terörü ile büyümeye çalışıyor. Kültür ve Turizm Bakanım kaç kere açıkladı. Ben sürekli açıkladım ve bundan böyle kesinlikle Kültür Turizm Bakanım, Çevre ve Şehircilik Bakanım ‘Biz nerede böyle bir şey bulursak biz yıkarız’ dedik. Ve zaten yıkımına da başladık. Asla müsaade etmeyeceğiz etmeyiz. Bunu da defaatle söyledik. Tabi bu bay Kemal işi gücü yalan. Dürüstlük yok. Doğru konuşmak yok. Şöyle bir de dikili bir ağacınız var mı? Yok. Biz şurada iktidarımız döneminde 5,4 milyar ağaç diktik.





Hala dikiyoruz. Hala dikmeye devam edeceğiz. Sadece ben İstanbul’a belediye başkanı olduğum zaman fidan dikmedim. Ağaç dikeceğim dedim. Şimdi de öyle yapacağız. Ağaçların yandığı yerlerde ağaç dikimine süratle başladık. Devam ediyoruz devam edeceğiz. Tabi bunun malum 1. derecede Antalya’da, Muğla’da, Burdur’da yoğun olduğu ama biz buraları ağaçsız bırakmayız devam edeceğiz. Tabi sel afetinin olduğu bölgelerde yoğun bir şekilde çalışmaları devam ettiriyoruz. Kesinlikle biz ağaç dikimlerimizi yoğun bir şekilde devam ettirerek inşallah yeşilimiz yeniden küllerinden doğacak” şeklinde konuştu.

"MARAŞ, 2023'TE FARKLI BİR DESTAN YAZACAK"

Kahramanmaraş’a olan bakış açılarının tartışılmaz olduğunu da belirten Erdoğan, “Maraş’a olan bakışımız tartışılmaz. İnşallah şimdi tabii Maraş 2023’te farklı bir destan yazacak ona inanıyorum ve 2023 Maraş’ın daha da farklı bir çıkışının olduğu inşallah bir seçim olacak ve bunu tabii şuanda bütün büyük şehirlerimizi dolaşıyoruz. Ve buralarda sandıkları inşallah patlatmak suretiyle hem Cumhurbaşkanlığında hem Parlamentoda yeni bir destanı yazacağız” dedi.