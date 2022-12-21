Cumhurbaşkanı'nın elinden ödül alan Yılmaz Erdoğan'a sosyal medya linci

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ödül alan sanatçı Yılmaz Erdoğan, sosyal medyada eleştirilere maruz kaldı.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri, sahiplerini buldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri töreninde ödüle layık görülen oyuncu, senarist, yönetmen ve şair Yılmaz Erdoğan, ödülünü bizzat Cumhurbaşkanı'nın elinde aldı.

Sosyal medyada lince uğradı

Yılmaz Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülmesi, ödülünü de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden alması, muhalif kesimlerde büyük tepkiyle karşılandı.

Yılmaz Erdoğan'ın ödül almasını kabullenemeyen sosyal medya takipçileri, kendisini linçlemeye başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, sanatçı Yılmaz Erdoğan'a ödül VİDEO