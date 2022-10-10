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    Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndan 13 yıl sonra Diyarbakır'da konser

    Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 13 yıl aranın ardından Diyarbakır'da sahne aldı
    • 10.10.2022 - 09:36
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    Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndan 13 yıl sonra Diyarbakır'da konser

    Türkiye Kültür Yolu Festivalleri bünyesinde Kültür ve Turizm Bakanlığınca kentte düzenlenen ve dün başlayan festival ilgiyle sürüyor.

    2009 yılında Güneydoğu Anadolu turnesinin ikinci durağında Diyarbakır'da konser veren Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, festival etkinlikleri kapsamında Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.

    Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ndan 13 yıl sonra Diyarbakır da konser #1

    Konsre büyük ilgi

    AA'da yer alan habere göre; Şef Cemi'i Can Deliorman yönetiminde, keman sanatçısı Cihat Aşkın'ın solist olarak yer aldığı konser büyük ilgi gördü.

     


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