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    Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’ndan İtalyan ve İspanyol esintisi

    Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, İtalyan şef Antonio Pirolli ve İspanyol piyanist Judith Jauregui ile İtalyan ve İspanyol bestecilerin yer aldığı bir programla 25 Kasım'da Ankara'da sahne alacak.
    • Haber Merkezi
    • 22.11.2022 - 10:32
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    Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’ndan İtalyan ve İspanyol esintisi

    Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, sezon boyunca verdiği cuma konserlerinde bu hafta İtalyan ve İspanyol bestecilerin renkli eserleriyle 25 Kasım’da CSO ADA Ankara Ana Salon’da müzikseverlerin karşısına çıkacak.

    CSO’ya sıklıkla konuk şef olarak davet edilen, opera ve senfoni repertuvarına hakimiyeti ile tanınan şef Antonio Pirolli yönetimindeki orkestra; müzikal gücüyle sınırları aşan piyanist Judith Jauregui’ye eşlik edecek.

    Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’ndan İtalyan ve İspanyol esintisi #1

    İzleyicileri etkileyen piyanist

    Uluslararası alanda isminden övgü ile söz ettiren Jauregui,  İngiliz International Piano dergisi tarafından yaratıcı sezgiye sahip, hayal gücü yüksek, izleyicileri derinden etkileyen çarpıcı bir piyanist olarak tasvir ediliyor.


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