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    Daha çok dolandırıcı var! Inventing Anna benzeri 8 yapım

    Netflix’in ilk sıralarında yer alan "Inventing Anna" dizisini bir solukta bitirip de doyamayanlara benzer dizi ve filmleri derledik. İşte Inventing Anna sonrası izlemeniz gereken 8 yapım.
    • Haber Merkezi
    • 25.02.2022 - 20:02
    • Güncelleme : 25.02.2022 - 20:10
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    Daha çok dolandırıcı var! Inventing Anna benzeri 8 yapım

    Dijital içerik platformlarından Netflix'in zirvesine oturan Inventing Anna, büyük ilgi gördü.

    Julia Garner'ın başrol Anna Sorokin'i oynadığı dizi, haftalardır en çok izlenenler listesinde.

    Kendisini zengin bir varis olarak tanıtarak New York sosyetesine giren, lüks otel ve bankaları 200 bin dolar dolandırmaktan suçlu bulunan Anna Sorokin'in hikayesi, 9 bölümden oluşuyor.

    Dizinin konusunu sevenler, Inventing Anna'dan sonra ne izlenir araştırmasına başladı. Peki İnventing Anna gibi dizi ve filmler hangileri? İşte listemiz…

    Daha çok dolandırıcı var! Inventing Anna benzeri 8 yapım #1

    IMPOSTERS

    Imposters, güzel bir kadın tarafından dolandırılan üç adamın hikayesini anlatıyor. Maddie güzel bir kadın olduğu kadar oldukça da tehlikeli biridir. Güzelliğinin ve çekiciliğinin farkında olan Maddie bu durumu farklı amaçlarda kullanmaya başlar.

    Daha çok dolandırıcı var! Inventing Anna benzeri 8 yapım #2

    GOOD BEHAVİOUR

    Letty, hayatını çok salaş geçiren birisidir. Kılık değiştirerek hırsızlık yapar, uyuşturucu kullanır ve alkoliktir. Geçmişte uyuşturucu bulundurmak suçundan hapse girmiş ve bu yüzden oğlunun velayetini kaybetmiştir. Bir süre sonra şartlı tahliye ile hapisten çıkar ve hayatına düzgün bir şekilde devam etmeye çalışır.

    Daha çok dolandırıcı var! Inventing Anna benzeri 8 yapım #3

    THE CATCH

    Los Angeles'ta yaşayan ve en yakın arkadaşıyla kurduğu araştırma şirketi Anderson/Vaughan'da çalışan Alice Vaughan, şehrin en önde gelen özel dedektiflerinden biridir. Burada kurdukları ekiple birlikte, özellikle kapsamlı ve çok ince ayrıntılarla işlenmiş suçlarla ilgilenmektedirler.

    Daha çok dolandırıcı var! Inventing Anna benzeri 8 yapım #4

    I CARE A LOT

    Rosamund Pike'ın başrolünde yer aldığı I Care A Lot, yasal vasiliğini yaptığı yaşlı insanları finansal olarak sömüren Marla'nın, ilk görünüşte herhangi bir av olarak gördüğü Jennifer ve onun devreye soktuğu insanların çetin ceviz çıkmasıyla başından geçenleri konu ediniyor.

    Daha çok dolandırıcı var! Inventing Anna benzeri 8 yapım #5

    THE DROPOUT

    "The Dropout", henüz 19 yaşındayken, öğrenim gördüğü Stanford Üniversitesi'ni bırakıp kendi şirketi Theranos'u kuran genç girişimci Elizabeth Holmes’un hayatını işliyor.

    Dizi, bir dönem yeni Steve Jobs olarak anılan ve kendi malvarlığıyla milyarder olan kadınlar listesinde ilk sıraya yerleşen Holmes'un büyük yükselişini ve düşüşünü işliyor.

    Daha çok dolandırıcı var! Inventing Anna benzeri 8 yapım #6

    KATY KNEE

    Katy Keene, moda ikonu olan bir kadın ve arkadaşlarının hikayesini konu ediyor. Ünlü bir moda ikonu olan Katy Keene ve kızlardan oluşan grubu kendilerini New York'ta büyük bir maceranın içerisinde bulur.

    Daha çok dolandırıcı var! Inventing Anna benzeri 8 yapım #7

    CABLE GIRLS

    Karmaşık bir geçmişe sahip olan Alba, 1920'lerin Madrid'inde bir telefon şirketi için yaptığı iş görüşmesi sırasında başka bir kadının adını kullanır. Lidia adı ile yeni iş arkadaşlarıyla bağ kurarken, asıl hedefinde şirketi yöneten varlıklı aile vardır.

    Daha çok dolandırıcı var! Inventing Anna benzeri 8 yapım #8

    BLOOD AND WATER

    Blood & Water, 16 yaşındaki liseli bir gencin hayatına odaklanıyor. Güney Afrikalı genç bir kızın ablası, 17 yıl önce kaçırılmıştır. Aradan yıllar geçse de ablasının başına gelenleri öğrenmeye çalışan genç kız, yaptığı araştırmalar sonucu ablası olduğunu düşündüğü bir kıza ulaşır.


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