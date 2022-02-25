Daha çok dolandırıcı var! Inventing Anna benzeri 8 yapım

Daha çok dolandırıcı var! Inventing Anna benzeri 8 yapım

Netflix’in ilk sıralarında yer alan "Inventing Anna" dizisini bir solukta bitirip de doyamayanlara benzer dizi ve filmleri derledik. İşte Inventing Anna sonrası izlemeniz gereken 8 yapım.

Dijital içerik platformlarından Netflix'in zirvesine oturan Inventing Anna, büyük ilgi gördü.

Julia Garner'ın başrol Anna Sorokin'i oynadığı dizi, haftalardır en çok izlenenler listesinde.

Kendisini zengin bir varis olarak tanıtarak New York sosyetesine giren, lüks otel ve bankaları 200 bin dolar dolandırmaktan suçlu bulunan Anna Sorokin'in hikayesi, 9 bölümden oluşuyor.

Dizinin konusunu sevenler, Inventing Anna'dan sonra ne izlenir araştırmasına başladı. Peki İnventing Anna gibi dizi ve filmler hangileri? İşte listemiz…

IMPOSTERS

Imposters, güzel bir kadın tarafından dolandırılan üç adamın hikayesini anlatıyor. Maddie güzel bir kadın olduğu kadar oldukça da tehlikeli biridir. Güzelliğinin ve çekiciliğinin farkında olan Maddie bu durumu farklı amaçlarda kullanmaya başlar.

GOOD BEHAVİOUR

Letty, hayatını çok salaş geçiren birisidir. Kılık değiştirerek hırsızlık yapar, uyuşturucu kullanır ve alkoliktir. Geçmişte uyuşturucu bulundurmak suçundan hapse girmiş ve bu yüzden oğlunun velayetini kaybetmiştir. Bir süre sonra şartlı tahliye ile hapisten çıkar ve hayatına düzgün bir şekilde devam etmeye çalışır.

THE CATCH

Los Angeles'ta yaşayan ve en yakın arkadaşıyla kurduğu araştırma şirketi Anderson/Vaughan'da çalışan Alice Vaughan, şehrin en önde gelen özel dedektiflerinden biridir. Burada kurdukları ekiple birlikte, özellikle kapsamlı ve çok ince ayrıntılarla işlenmiş suçlarla ilgilenmektedirler.

I CARE A LOT

Rosamund Pike'ın başrolünde yer aldığı I Care A Lot, yasal vasiliğini yaptığı yaşlı insanları finansal olarak sömüren Marla'nın, ilk görünüşte herhangi bir av olarak gördüğü Jennifer ve onun devreye soktuğu insanların çetin ceviz çıkmasıyla başından geçenleri konu ediniyor.

THE DROPOUT

"The Dropout", henüz 19 yaşındayken, öğrenim gördüğü Stanford Üniversitesi'ni bırakıp kendi şirketi Theranos'u kuran genç girişimci Elizabeth Holmes’un hayatını işliyor.

Dizi, bir dönem yeni Steve Jobs olarak anılan ve kendi malvarlığıyla milyarder olan kadınlar listesinde ilk sıraya yerleşen Holmes'un büyük yükselişini ve düşüşünü işliyor.

KATY KNEE

Katy Keene, moda ikonu olan bir kadın ve arkadaşlarının hikayesini konu ediyor. Ünlü bir moda ikonu olan Katy Keene ve kızlardan oluşan grubu kendilerini New York'ta büyük bir maceranın içerisinde bulur.

CABLE GIRLS

Karmaşık bir geçmişe sahip olan Alba, 1920'lerin Madrid'inde bir telefon şirketi için yaptığı iş görüşmesi sırasında başka bir kadının adını kullanır. Lidia adı ile yeni iş arkadaşlarıyla bağ kurarken, asıl hedefinde şirketi yöneten varlıklı aile vardır.

BLOOD AND WATER

Blood & Water, 16 yaşındaki liseli bir gencin hayatına odaklanıyor. Güney Afrikalı genç bir kızın ablası, 17 yıl önce kaçırılmıştır. Aradan yıllar geçse de ablasının başına gelenleri öğrenmeye çalışan genç kız, yaptığı araştırmalar sonucu ablası olduğunu düşündüğü bir kıza ulaşır.