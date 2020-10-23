Dan Brown: Dünyada en sevdiğim şehir İstanbul

Yazar Dan Brown, "İnsanlar bana 'Çok fazla geziyorsun favori lokasyonun neresi' dediğinde neredeyse her zaman İstanbul diyorum. Dünyada en sevdiğim şehir İstanbul" ifadelerini kullandı.

Ece Vahapoğlu’nun moderatörlüğünde gerçekleşen online söyleşide Dan Brown, yaAltın Kitaplar Yayınevinden yeni çıkan çocuk kitabı “Hayvanlar Senfonisi” eserini anlattı.

Brown, söyleşi sırasında daha önce basında yer almamış çalışma odasını, kitaplığını ve eserlerinde yer alan bazı figürleri muhafaza ettiği kapının arkasındaki gizli bir dolabı yayını takip eden izleyicilerine gösterdi.

"HER GÜN YARIM SAAT PİYANO ÇALARIM"

Dan Brown, kitapta klasik müziğin önemli bir yeri olduğuna da değinerek, "Müziğe olan tutkum annemden geliyor. Annem profesyonel bir piyanistti ve kilisede her pazar piyano çalarken ben de onun sayfalarını değiştirirdim. Bu yüzden çok küçük yaşta piyano çalmaya ve bestelemeye başladım. Gün içerisinde de her gün yarım saat piyano çalarım" diye konuştu.

"DÜNYADA EN SEVDİĞİM ŞEHİR İSTANBUL"

Romanları için ilhamı çok fazla gezmesinden ve kurgusal olmayan romanlardan aldığını söyleyen Brown, şunları kaydetti:

"Seyahati gerçekten çok seviyorum ve lokasyon benim için önemli bir karakterdir. Örneğin Ayasofya'yı gördüğümde onun bir roman için inanılmaz bir karakter binası olduğunu anladım. Kadim tarihi, barındırdığı sırları çok etkileyiciydi. İnsanlar bana çok fazla geziyorsun favori lokasyonun neresi dediğinde neredeyse her zaman İstanbul diyorum. Dünyada en sevdiğim şehir İstanbul. Doğu ve Batı'yı birleştiren bir köprü oluşu, üç imparatorluğa ev sahipliği yapmış olması ve Ayasofya'nın gizemleri gibi tarihi derinliği olan muazzam derecede muhteşem bir şehir. İnanılmaz güzellikte yemekleriyle beni her zaman büyüleyen bir şehir."