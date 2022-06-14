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    Daskyleion Antik Kenti gün yüzüne çıkmayı bekliyor

    Balıkesir’in Bandırma ilçesine bağlı Ergilli Mahallesinde birçok kültüre ev sahipliği yapan Daskyleion Antik Kenti gün yüzüne çıkmayı bekliyor.
    • 14.06.2022 - 09:09
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    Daskyleion Antik Kenti gün yüzüne çıkmayı bekliyor

    Manyas Kuş Gölü yakınındaki Daskyleion Antik Kenti, 2009 yılından beri kazı çalışmalarını yürüten Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kaan İren, bu yılda temmuz ayı içerisinde başlayıp 3 ay sürmesi planlanıyor. Daskyleion Antik Kentin ortaya çıkarılması için arkeologlar ve öğrencilerin çalışmaları sürdürecek.

    AA'da yer alan habere göre; Daskyleion Antik Kenti ile kazı ilgili bilgi veren Bandırma Müze Müdürlüğü Arkeologu Nurettin Orhan, antik kent hakkında bilgilendirmede bulundu. Orhan “Daskyleion Antik Kenti ihtişamıyla gizemini koruyan bir kültür antik kentidir. Güney Marmara'nın en önemli yerleşim yerlerinden bir tanesidir. Daskyleion Antik Kenti, Bandırma'ya 30 kilometre uzaklıkta Ergilli Mahallesine de 2 kilometre uzaklıktadır. Daskyleion Antik Kent'in hemen 200 metre yanında da Manyas Kuş Cenneti yer almaktadır ve diğer ismi de Hisartepe olarakta bilinmektedir. "

    Daskyleion Antik Kenti gün yüzüne çıkmayı bekliyor #1

    Medeniyetlere ev sahipliği yaptı

    "Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Daskyleion Antik Kenti kazılarımız devam etmektedir. İlk kazılar 1952 yılında Kurt Bittel tarafından yüzey araştırmasında keşfedilmiştir. Daha sonra 1954 yılında Prof. Ekrem Akurgal tarafından 1960 yılına kadar kazılar devam ettirilmiştir. Ege Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Tomris Bakır 1988'de de kazıları devam ettirdi."


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