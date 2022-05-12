Petrol
105.51
-1.87%
Euro
16.18
0.26%
Dolar
15.39
0.55%
Altın
913.82
0.24%
Borsa
2411
-1.75%
Bitcoin
435.685
-11.45%
BTXN Coin
12.14
-9.53%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C

    Demir Çağı'ndan kalma boksör heykelleri bulundu

    Arkeologlar, Sardinya adasında kireç taşından yapılma 2 yeni boksör heykeli buldu.
    • Haber Merkezi
    • 12.05.2022 - 10:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Demir Çağı'ndan kalma boksör heykelleri bulundu

    Heykellerin 1970'lerden bu yana bulunan diğer heykel ve mezarlarla birlikte dönemin Akdeniz kültürüne dair yeni ipuçları sunması bekleniyor.

    İki heykelin, çıplak gövde tasvirleri ve vücutlarını saran kalkanları nedeniyle boksör heykelleri olduğu aktarıldı.

    Bakanlık, söz konusu buluntuların, 2014 yılında o noktaya yakın bir yerde keşfedilen diğer iki heykele benzediğine dikkat çekti.

    Demir Çağı ndan kalma boksör heykelleri bulundu #1

    ilk keşifler

    Arkeolojik sitede ilk keşifler 1974 yılında bölgedeki çiftçiler tarafından yapılmıştı.


    İlginizi Çekebilir

    'Tosuncuk' ve ağabeyinin tutukluluğu devam edecek
    3. Sayfa

    'Tosuncuk' ve ağabeyinin tutukluluğu devam edecek

    Ücretsiz Borsa takip programını hemen indirin!
    MT5App

    Ücretsiz Borsa takip programını hemen indirin!

    Sabri Sarıoğlu: Fatih Terim'e kırgınım
    Futbol

    Sabri Sarıoğlu: Fatih Terim'e kırgınım

    Görüş Bildir