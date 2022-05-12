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- Demir Çağı'ndan kalma boksör heykelleri bulundu
Demir Çağı'ndan kalma boksör heykelleri bulundu
Arkeologlar, Sardinya adasında kireç taşından yapılma 2 yeni boksör heykeli buldu.
- Haber Merkezi
- 12.05.2022 - 10:34
Heykellerin 1970'lerden bu yana bulunan diğer heykel ve mezarlarla birlikte dönemin Akdeniz kültürüne dair yeni ipuçları sunması bekleniyor.
İki heykelin, çıplak gövde tasvirleri ve vücutlarını saran kalkanları nedeniyle boksör heykelleri olduğu aktarıldı.
Bakanlık, söz konusu buluntuların, 2014 yılında o noktaya yakın bir yerde keşfedilen diğer iki heykele benzediğine dikkat çekti.
ilk keşifler
Arkeolojik sitede ilk keşifler 1974 yılında bölgedeki çiftçiler tarafından yapılmıştı.